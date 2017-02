Leilão Público do TRT arrecada mais de R$ 1,4 milhão

O leiloeiro oficial do Regional, Brian Galvão Frota, dirige os leilões e é responsável pelos depósitos dos bens penhorados. Foto: Divulgação/TRT11

Manaus - O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região - AM/RR (TRT11) arrecadou cerca de R$ 1,4 milhão no primeiro leilão público unificado do ano, dirigido pelo leiloeiro público oficial do Regional, realizado nesta sexta-feira (24), no Fórum Trabalhista de Manaus. Foram arrematados 11 bens, sendo cinco lotes de terra, localizados em Manaus/AM, Rio Preto da Eva/AM e em Boa Vista/RR, dois caminhões, uma caminhonete, um carro de passeio, um freezer e um televisor.

O objetivo do leilão de bens penhorados é garantir o pagamento de débitos relativos a processos trabalhistas que estão em fase de execução, quando há condenação, mas o devedor não cumpre a decisão judicial.

Dos bens penhorados para este primeiro leilão, dois foram retirados do edital horas antes do início do leilão presencial. Foi o caso de um imóvel em Manaus, localizado na rua Belo Horizonte, em que o exequente entrou com petição afirmando ser bem de família e, portanto impenhorável. E um veículo RenautSandero também foi retirado da hasta após a apresentação de petição de acordo para pagamento do débito.

Os leilões realizados pelo Tribunal, através da Seção de Hastas Públicas, estão acontecendo, simultaneamente, nas modalidades presencial e eletrônica, cabendo ao interessado optar por uma delas. Na modalidade presencial, os interessados devem estar presentes no dia, hora e local estabelecidos no edital do leilão.

No leilão eletrônico, os interessados em participar devem se cadastrar previamente no site do leiloeiro oficial com antecedência mínima de 24 horas. Preenchidos os requisitos, o acesso será liberado e uma senha pessoal será fornecida ao interessado, habilitando-o a participar daquele leilão. Os lances eletrônicos podem ser ofertados a partir da publicação do edital.

O leiloeiro oficial do Regional, Brian Galvão Frota, dirige os leilões e é responsável pelos depósitos dos bens penhorados, em Manaus e Boa Vista, para onde são removidos. Os interessados em adquirir os bens podem, antes do dia marcado para o leilão, visitar os bens a serem leiloados.

O leilão público do TRT11 será realizado sempre na última sexta feira de cada mês, conforme calendário disponível no site do TRT11. O próximo leilão está marcado para o dia 31 de março.