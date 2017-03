Mais de 10 mil já entregaram a declaração do Imposto de Renda no AM

No Amazonas, espera-se que 318.900 mil declarações sejam entregues até 28 de Abril, último dia do prazo

Atraso na entrega gera multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto apurado na declaração. Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Manaus - No Amazonas, 10.907 contribuintes já entregaram a declaração do Imposto de Renda 2017 até as 16h desta sexta-feira (3), segundo informações da Receita Federal.

No Amazonas, espera-se que 318.900 mil declarações sejam entregues até 28 de Abril, último dia do prazo. Historicamente, na última semana os contribuintes costumam enviar 40% do total das declarações esperadas para todo o período.



Multas por atraso

A Receita Federal incentiva a entrega da declaração antes do fim do prazo estabelecido e esclarece que o atraso gera multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto apurado na declaração, diz o Delegado da Receita Federal em Manaus, Leonardo Frota.