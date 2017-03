No AM, mais de 5 mil contribuintes entregam declaração do IR no primeiro dia

Total de declarações no Estado, neste primeiro dia de envio, representa 1,5% do esperado para o AM. Prazo encerra no dia 28 de abril

Envio da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2017 teve início nesta quinta-feira. Foto: ABr

Manaus - Até às 17h desta quinta-feira (2), primeiro dia de envio da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2017 (IRPF 2017), ano-base 2016, 5,2 mil contribuintes do Amazonas cumpriram o compromisso com o Fisco, segundo balanço da Delegacia da Receita Federal em Manaus (DRF). O resultado representa 1,5% do total de declarações esperadas no Estado, que é um total de 318,9 mil, 1% acima do ano passado. O prazo para o envio termina em 28 de abril.

O delegado da Receita Federal em Manaus, Leonardo Frota, orienta que quanto antes o contribuinte enviar a sua declaração, melhor. “O atraso gera multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto apurado na declaração”, ressalta.

Historicamente, na última semana do prazo de entrega os contribuintes costumam enviar 40% do total das declarações esperadas para todo o período, informou a DRF.

No Brasil

Quase 300 mil contribuintes acertaram as contas com o Leão no primeiro dia de entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2017. Segundo balanço divulgado pela Receita Federal, 287.571 declarações foram recebidas até as 17h de hoje (2), de um total de 28,3 milhões de documentos esperados.

O prazo de entrega começou hoje e vai até as 23h59min59s de 28 de abril. O programa gerador da declaração está disponível no site da Receita Federal para download. A declaração do Imposto de Renda é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 no ano passado.

Neste ano, a declaração do Imposto de Renda teve uma série de mudanças. As principais são a redução da idade mínima, de 14 para 12 anos, na apresentação de CPF como dependentes, e a incorporação do Receitanet, programa usado para transmitir a declaração, ao programa gerador do documento.