Em Manaus, 20 agências da Caixa vão abrir no sábado para facilitar saque do FGTS

Caixa Econômica informou, nesta terça-feira, que vai abrir 1.891 agências, em todo o Brasil. Foto: Agência Brasil

Manaus – A Caixa Econômica informou, nesta terça-feira (14), que vai abrir 1.891 agências, em todo o Brasil, no primeiro sábado após o início de cada cronograma mensal de pagamento dos saldos de contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Em Manaus, 20 agências vão abrir neste sábado (18), para atendimento exclusivo a cidadãos que buscam informações sobre o saque dos saldos de contas inativas do FGTS. O atendimento será das 9h às 15h.

Nos dias 11 de março, 13 de maio, 17 de maio e 15 de julho também haverá abertura de agências para atendimento relacionado as contas inativas. Em abril, não haverá atendimento especial no sábado.

Confira as agências que abrirão neste sábado em Manaus:

Vitória-Regia: Rua Barroso, 101, Centro

Praça 14: Rua Leonardo Malcher, 1862, Centro

Teatro Amazonas: Rua José Clemente, 420, Centro

Educandos: Avenida Leopoldo Peres, 1034, Educandos

Educandos Shopping São José: Alameda Cosme Ferreira, 8047, Aleixo

Leste Manauara: Avenida Autaz Mirim, 9118, Jorge Teixeira

Aleixo: Avenida André Araújo, 243, Adrianópolis

Encontro das Águas: Avenida Autaz Mirim, 282, quadra 16, Tancredo Neves

Parque Dez: Rua do Comércio, 288, Conjunto Castelo Branco, Parque Dez

Amazonas Shopping: Avenida Djalma Batista, 482, loja 125 A/B, Chapada

Rio Amazonas: Avenida João Valério, 333, Nossa Senhora das Graças

Cidade Nova: Rua Flórida, 194, Cidade Nova

Manoa: Avenida Margarita, s/n, Cidade Nova

Norte Manauara: Avenida Margarita, s/n, Cidade Nova

Franceses: Avenida Desembargador João Machado, 15, quadra 7, Alvorada

Compensa: Avenida Brasil, 2668, Compensa

Raiz: Avenida Silves, 366, Raiz

Boulevard: Avenida Álvaro Botelho Maia, 1109, Nossa Senhora das Graças

Carvalho Leal: Avenida Carvalho Leal, 1259, Cachoeirinha

Japiim: Avenida General Rodrigo Otávio, s/n, Japiim