Manaus abre ciclo de palestras gratuitas sobre as mulheres no mercado de seguros

As mulheres respondem, hoje, por 56,3% da mão de obra no mercado de seguros, contra 49% no ano 2000. Evento, realizado pela Escola Nacional de Seguros, será no dia 7 de março

Os eventos se baseiam em estudo que analisa os desafios profissionais que as mulheres enfrentam neste segmento. Foto: Reprodução/Seguro Gaúcho

Manaus - A capital do Amazonas será a primeira cidade do Brasil a receber o ciclo de palestras gratuitas sobre a presença feminina no mercado de seguros e empreendedorismo, organizado pela Escola Nacional de Seguros. O evento acontecerá no dia 7 de março, no auditório do Da Vinci Hotel e Conventions, e será comemorativo ao Dia Internacional da Mulher (8).

Para Maria Helena Monteiro, diretora de Ensino Técnico da Escola, a temática sobre o papel e a condição das mulheres na sociedade ocupa espaço cada vez maior nos meios de comunicação e fóruns de discussões.

“Há seis anos, promovemos os debates com o intuito de contribuir para o avanço das mulheres no mercado de seguros. Além de fomentar a discussão sobre os desafios enfrentados por elas e as desigualdades de gêneros, buscamos compartilhar dicas que ajudem a desenvolver a motivação, a qualificação contínua e a autoconfiança, entre outras questões“, afirma ela.

No total, serão palestras em cidades como Goiânia (GO), Fortaleza (CE), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e Campo Grande (MS). Os eventos se baseiam no Estudo Mulheres no Mercado de Seguros, desenvolvido por Maria Helena Monteiro e o consultor Francisco Galiza. A pesquisa analisa os desafios profissionais que as mulheres enfrentam neste segmento.

Estatísticas

As mulheres respondem, hoje, por 56,3% da mão de obra no mercado de seguros, contra 49% no ano 2000. No entanto, homens, embora minoria, ficam com sete de cada 10 cargos executivos nas empresas seguradoras. De todos os funcionários masculinos de uma seguradora, 4,7% se tornam executivos. Na ala feminina, essa proporção cai para 1,4%. Isto é, a probabilidade de um homem se tornar executivo da empresa é quase 3,5 vezes maior que a de uma mulher.

A diferença é ainda mais gritante ao se considerar a remuneração da mão de obra feminina neste mercado. Em uma amostra com 18 empresas seguradoras (que representam de 85% a 90% do total de funcionários do setor), o salário médio é de R$ 4.520/mês. Os homens recebem R$ 5.371, em média, contra R$ 3.858 mil para mulheres. Dessa forma, o salário médio das mulheres corresponde a 72% da remuneração dos homens.