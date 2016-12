Em Manaus, comércio estende horário de atendimento nesta sexta e na Véspera de Natal

O Centro de Manaus atende ao público das 8h às 20h, nesta sexta-feira. Foto: Raimundo Valentim 21/12/08

Manaus - Shoppings, Centro e supermercados de Manaus vão operar em horário estendido nesses dias que antecedem o Natal. O consumidor também deve se programar para utilizar os serviços de loterias.

Os hipermercados Paraíba e Ponta Negra do DB estenderão o horário de atendimento e farão 35 horas contínuas, abrindo nesta sexta-feira, às 7h, e fechando apenas no dia 24, às 19h.

As lojas Pedro Teixeira, Djalma Batista, Parque 10, Compensa, Nova Cidade, Campos Elísios, Ephigênio Salles e Aleixo, do DB, ficarão abertas até as 23h, nesta sexta. Já as lojas São José, Eduardo Ribeiro, Cachoeirinha e Max Teixeira atendem até as 22h, no mesmo dia. No sábado, as lojas funcionarão das 7 até as 19h, com exceção das lojas São José, Constantino e Djalma Batista que atenderão até as 18h.

O Emporium Rodrigues, no Vieiralves, está em ‘viradão’ desde ontem e só fechará às 20h de amanhã, Véspera de Natal. Os clientes que comprarem durante a madrugada, receberão 5% de desconto.

O Nova Era da Torquato Tapajós abrirá às 7h30, desta sexta, e fechará somente às 16h, do dia 24. A unidade do Grande Circular abrirá às 7h30 e fechará às 20h, hoje. A unidade da Compensa fechará às 23h e a unidade Via Norte fechará às 22h, nesta sexta. Ambas abrem às 7h30.

O Roma atenderá das 7h às 23h, nesta sexta, e no dia 24 funcionará de 7h às 21h. O Atack vai atender das 8h, às 21h, no dia 24. Já o Carrefour funcionará das 7h às 18h na Véspera de Natal.

No Amazonas Shopping, o atendimento será das 10h às 24h, nesta sexta-feira, e de 9h às 19h, no dia 24.

O funcionamento no Manauara Shopping será de 9h às 24h, na sexta. Na Véspera de Natal, o centro de compras abre às 9h e fecha às 18h.

No Sumaúma Park Shopping, o funcionamento será de 9h às 23h, nesta sexta, e de 8h às 18h, no dia 24.

O Shopping Ponta Negra funciona das 10h às 24h, nesta sexta-feira. No dia 24, o shopping opera das 10h às 18h.

O ViaNorte abrirá às 9h e fechará às 23h, nesta sexta-feira. Na Véspera de Natal, o funcionamento será das 9h às 18h.

As lojas e quiosques do Millennium Shopping funcionarão das 9h às 22h, nesta sexta-feira. A praça de alimentação estará aberta das 10h às 22h. No dia 24, o atendimento de todo o shopping será de 9h às 17h.

Bancos e loterias

As loterias funcionarão normalmente, hoje, e atenderão das 8h às 13h, na Véspera de Natal, segundo o presidente do Sindicato dos Revendedores Lotéricos do Estado do Amazonas (Sinrel), Samuel Azevedo.