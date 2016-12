Em Manaus, comércio inicia promoções pós-Natal

A tentativa é de aumentar as vendas antes da Virada do Ano e se desfazer dos estoques

Além das lojas que iniciaram suas promoções dias antes ou logo após o Natal, se espera que em janeiro outras empresas do comércio também façam grandes ofertas. Foto: Sandro Pereira

Manaus – Um dia após o Natal, lojas de Manaus deram início às promoções nos setores de vestuário e calçados. A tentativa é de aumentar as vendas antes da Virada do Ano e se desfazer dos estoques.

Uma das lojas que iniciariam as promoções foi a Shop do Pé. De hoje (26) até o próximo sábado, a loja vai realizar a ‘Limpeza Total Shop do Pé’, com 20% de desconto em todas as peças. A promoção vale para as compras acima de R$ 120.

As ofertas e queimas de estoque já se tornaram comuns no comércio local, após o Natal, segundo o presidente da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas do Amazonas (FCDL), Ezra Benzion.

“Existem algumas pessoas que deixam pra comprar confecções e calçados na festa da Virada do Ano. Como o dinheiro está curto, as empresas estão fazendo algum tipo de promoção. É uma prática comum”, afirmou Benzion.

Após o Natal, os preços caem, mas há também restrição em peças e produtos. “O problema é que o consumidor não vai necessariamente encontrar o que quer e, sim, o que tiver. Antes do Natal sim, havia uma gama maior de produtos e números”, explicou o presidente da FCDL.

A loja de vestuário Rima havia iniciado as promoções quatro dias antes do Natal e dará sequência até o final desta semana, segundo a gerente Ana Leite.

“A gente já estava com promoção de 10% antes do Natal e esperamos que nessa semana o consumidor continue comprando”, disse Leite.

A Rima tem ofertas, por exemplo, em calças e bermudas. O consumidor que pretende aproveitar as promoções deve correr, pois já não estão disponíveis todas as numerações.

Segundo Ana Leite, é comum o consumidor de Manaus aproveitar a última semana do ano para comprar roupas novas. A expectativa é que o público compareça e ajude a alavancar as vendas antes da Virada do Ano.

Além das lojas que iniciaram suas promoções dias antes ou logo após o Natal, se espera que em janeiro outras empresas do comércio também façam grandes ofertas. “Vai de cada empresa, cada estoque. As lojas querem se livrar de estoque, daquela mercadoria e para o consumidor é uma boa oportunidade. Nem sempre, ele precisa daquele produto, mas acaba encontrando com um bom preço e leva”, disse Ezra Benzion.