Em Manaus, Impact Hub recebe oficina de educação financeira neste sábado

Manaus – A maior parte das famílias brasileiras, 56,2%, esteve endividada em fevereiro deste ano, segundo levantamento da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo). Para atender a população de Manaus que deseja melhorar a lida com as finanças, neste sábado (18), às 14h, acontecerá no Impact Hub (Avenida Efigênio Salles, 1299, Aleixo), oficina de educação financeira voltada às famílias.

A educadora financeira Glauce Galúcio, que ministrará o evento, afirma que é muito importante que pais e responsáveis saibam conversar sobre dinheiro com seus filhos. “As experiências na infância são fundamentais para a formação do caráter do ser humano, fazendo dela o momento ideal para introduzir a educação financeira. Além disso, dialogar sobre boas práticas contribui para o consumo consciente de todos da casa, levando ao equilíbrio financeiro, que é o primeiro passo rumo à conquista dos sonhos”, destaca Galúcio.

Os participantes aprenderão a planejar a realização de seus sonhos no curto, médio e longo prazo. Com base na Metodologia DSOP, estruturada nos pilares Diagnosticar, Sonhar, Orçar e Poupar, serão apresentadas estratégias para evitar e sair das dívidas e aprender a planejar uma aposentadoria sustentável para garantir a independência financeira.

As vagas são limitadas e o investimento é de R$ 40. As inscrições podem ser feitas por meio do contato (92) 99-248-0221.