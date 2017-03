Em Manaus, Impact Hub traz programação especial no mês das mulheres

O Impact Hub é uma rede global de Empreendedores. Em Manaus, a rede é formada por 80 pessoas, entre membros virtuais e residentes, das mais diversas áreas de atuação. Foto: Divulgação

Manaus - O mês de março no Impact Hub (Avenida Efigênio Sales, 1299, Aleixo), espaço criativo e de coworking, terá a maioria das atividades comandadas por mulheres e voltadas para troca de conhecimento, qualificação profissional e novos negócios. Para abrir a programação, neste sábado (4), às 10h, o Instituto Mana fará uma entrevista com o promotor Vitor Fonseca, para esclarecer alguns pontos sobre a aplicação e conteúdo da lei Maria da Penha. A organização exibirá um live no Facebook, onde o público poderá interagir com perguntas sobre o tema.

O Instituto Mana tem a missão de defender os direitos da mulher, o direito à livre orientação sexual e à identidade de gênero, com atuação em três linhas: empoderamento feminino, educação para a tolerância e ativismo social.

Também no sábado, 15h, o Clube Costurita apresenta um novo modelo de aulas de bordado, com encontros quinzenais e turmas de até 10 pessoas.

O investimento é de R$ 30 por oficina e R$ 80 o pacote mensal, com ilustrações para bordar e material disponível. As inscrições podem ser feitas por meio da biografia do Instagram @estudiocosturita e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 99305-7479.

No dia 7, o ‘Hubber na roda’, uma conversa descontraída que reúne sempre um membro do Impact Hub e um convidado, traz Edlen Lindoso, do blog Eu com Diabetes; e o nutricionista Antonio Silveira Neto, a partir das 19h30, para trocar experiências e tirar dúvidas sobre a doença, com acesso gratuito.

Na ocasião, Edlen vai contar sobre a trajetória desde que teve o diagnóstico de diabetes, aos 23 anos, até principais mudanças e desafios, sempre acompanhada do nutricionista.

Já no dia 9, será o lançamento da exposição Viver o Feminino, de Laryssa Gaynett, que desenvolve um olhar voltado para a moda e retratos femininos em Manaus.

Nesta mostra, Laryssa Gaynett irá expor fotos do projeto ‘Viver o feminino’, idealizado em conjunto com a produtora de moda Chay Santos, para o Dia Internacional da Mulher, mostrando mulheres reais, que acreditam que podem ser quem quiserem, sem rótulos.

Rodas de conversa

No dia 23, às 19h, o Impact Hub recebe mulheres de diferentes áreas, cargos e posições para uma roda de conversa sobre desafios da carreira profissional. Entre os nomes confirmados estão a psicóloga Mariana Tonin, Mariana Leite e a cantora Anna Terra. O acesso é gratuito.

No dia 24, também às 19h, tem Encontro de mulheres inspiradoras, personalidades que estão causando impacto na cidade e que são reconhecidas nas redes sociais.

O objetivo é compartilhar experiências, projetos e proporcionar que elas se conheçam em uma noite de troca de experiências.

Sobre Impact Hub

O Impact Hub é uma rede global de Empreendedores de Impacto. Em Manaus, a rede é formada por 80 pessoas, entre membros virtuais e residentes, das mais diversas áreas de atuação. Profissionais criativos, organizações tradicionais, disruptivas, prestadores de serviços. Atuantes nas áreas do direito, design, marketing digital, tecnologia, eficiência energética, gestão de pessoas, turismo, financeira, psicologia, arquitetura, engenharia, comunicação dentre outros. Para saber mais sobre o Impact Hub Manaus e sobre como se tornar um membro, entre em contato pelo manaus@impacthub.net ou pelos telefones (92) 3236-0658, 99192-5938 e 98112-2861.