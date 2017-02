Em Manaus, Infraero aposta em loja Duty Free Americas no Aeroporto Eduardo Gomes 

A loja tem produtos internacionais sem impostos, por isso, com preços mais barato. Foto: Laís Motta

Manaus – O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes inaugurou, na última semana, uma unidade da loja Duty Free Americas (DFA), onde os produtos são livres de impostos. A informação foi dada pelo superintendente da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), Abibe Ferreira, em encontro com a imprensa nesta terça-feira (21).

Somente passageiros que desembarcam de voos internacionais têm acesso à loja estilo duty free, que está instalada na área de desembarque internacional. Este tipo de loja tem produtos internacionais sem impostos, por isso, com preços mais baratos.

Foto: Laís Motta

“O primeiro voo, de Miami, foi um sucesso. Os passageiros passam por dentro da loja e, por impulso, vão fazendo as aquisições. Lembrando que são mais 500 dólares”, disse Ferreira.

Passageiros de voos internacionais têm direito a entrar no País, pelos aeroportos, com produtos novos no valor total de US$ 500, sem pagar impostos no posto da Receita Federal. No caso da duty free, além da cota permitida pela Receita, a pessoa tem direito a mais uma cota de US$ 500. A duty free do Aeroporto de Manaus fica, inclusive, depois do posto da Receita.

Foto: Laís Motta

A DFA também expandiu uma unidade nos moldes duty paid, que tem impostos embutidos nos produtos importados. Esta unidade vende perfumaria e cosméticos e funciona como expansão da loja já existente na entrada do check-in.

Além das unidades da DFA, o Aeroporto Eduardo Gomes vai inaugurar o restaurante Giraffas, ainda no primeiro trimestre deste ano e a franquia Bravo Açaí. O aeroporto também inaugurou recentemente uma sala VIP e o hotel de descanso Fast Sleep, este último destinado a passageiros que fazem conexões de longa duração.

Atualmente, o aeroporto tem 134 lojas em operação e 77 boxes disponíveis.

Lanche popular

O aeroporto está no aguardo do interesse privado em implantar uma unidade com preços populares no local. “Estamos em busca de algum empresário nesse segmento. Estamos prontos para licitar. Chegou o empresário, a gente licita. Tem espaço, tudo definido. Só falta o empresário investir no nosso aeroporto”, afirmou Ferreira.

A unidade de preço popular que havia no Aeroporto de Manaus deixou de funcionar em junho de 2016, após acabar o contrato e o empresário optar por não renovar.

“Estou agora prospectando negócios. Não tem pessoas interessadas. A gente já fez várias licitações, três licitações deram desertas. Agora só vou abrir licitação se tiver duas, três empresas interessadas”, disse Ferreira.

O projeto da Infraero prevê que o estabelecimento tenha, entre suas opções, uma lista de 15 produtos vendidos com preços diferenciados, definidos por meio de pesquisas realizadas no mercado local.

Pontes de Embarque

O Aeroporto Eduardo Gomes adquiriu seis novas pontes de embarque, no valor total de R$ 14 milhões. No momento, a contratação do serviço para instalar as pontes está em licitação. A expectativa é instalar ainda no primeiro semestre.

No total, o aeroporto local tem oito pontes de embarque, sendo duas já novas. As outras seis são da década de 70, quando o Aeroporto Eduardo Gomes foi inaugurado.

As novas pontes têm fonte de 400 Hertz, o que permite que os aviões sejam auxiliados, pelas próprias pontes, no momento de partida do motor do avião.