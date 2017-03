Em Manaus, saque das contas inativas do FGTS começa com filas e dúvidas 

Uma fila quilométrica se estendia no cruzamento da Avenida Noel Nutels com a Rua Tucuna, no bairro Cidade Nova, onde funciona uma agência da Caixa

Muitos beneficiários já faziam o saque no autoatendimento dos caixas eletrônicos da agência, com o Cartão do Cidadão. Foto: Sandro Pereira

Manaus – No primeiro dia de saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nesta sexta-feira (10), a movimentação nas agências da Caixa Econômica, em Manaus, é grande. Minutos antes da abertura do banco, às 8h, uma fila quilométrica se estendia no cruzamento da Avenida Noel Nutels com a Rua Tucuna, na Cidade Nova, zona norte da cidade, onde funciona uma agência da Caixa.

Muitos beneficiários já faziam o saque no autoatendimento dos caixas eletrônicos da agência, com o Cartão do Cidadão. O funcionário público Augusto Guedes, 60, que mora no bairro Nova Cidade, chegou às 4h para ser o primeiro atendido na boca do caixa.

“Vou só pagar contas, trabalho desde 1971 e sempre teve empresa que depositava. Aí tem o resíduo (das contas inativas) e vou pagar tudo, não irei poupar nada”, disse Guedes, que precisou enfrentar a chuva na madrugada de hoje.

O auxiliar de saúde Odilson Assunção, 64, mora no Núcleo 6 da Cidade Nova e chegou trinta minutos antes da abertura da unidade da Caixa. Nascido em maio, ele só terá direito ao saque das contas inativas a partir do dia 10 de abril. Apenas os trabalhadores que nasceram em janeiro e fevereiro poderão receber o benefício até o momento, conforme o calendário divulgado pela Caixa Econômica.

“Só quero pegar informações sobre os valores que tenho nas contas inativas. Quero aplicar o dinheiro na reforma da residência e saldar as dívidas, nem farei poupança porque não será tanto dinheiro assim”, afirmou Odilson.

Na agência da José Clemente, no Centro, muitos beneficiários fizeram o saque no autoatendimento, com o Cartão do Cidadão

Foto: Sandro Pereira

Os saques das contas inativas do FGTS, nesta sexta-feira, contemplará 4,8 milhões de pessoas do País nesta primeira liberação. O cronograma de saques vai até o dia 31 de julho e varia de acordo com a data de nascimento dos trabalhadores.

Um total de 1,65 milhão de trabalhadores (34%) receberão automaticamente o crédito em suas contas na Caixa nesta sexta-feira. Mais de 1,2 milhão (25%) podem sacar utilizando o Cartão do Cidadão no autoatendimento, lotéricas e Correspondentes Caixa Aqui. Os demais beneficiários devem sacar nas agências da Caixa Econômica.

A Caixa vai abrir todas as agências com duas horas de antecedência nesta sexta, na segunda-feira (13) e na terça-feira (14).