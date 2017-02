Em Manaus, trabalhadores fazem fila para tirar dúvidas sobre contas inativas do FGTS

Até às 10h, a fila na agência ainda dobrava a esquina. Foto: Beatriz Gomes

Manaus – O expediente extra da Caixa Econômica Federal para tirar dúvidas sobre as contas inativas do Fundo de garantia por Tempo de Serviço (FGTS) levou muita gente a enfrentar fila logo no início da manhã deste sábado (18). Pagamento das dívidas é o principal destino que será dado pelos trabalhadores que aguardavam atendimento na agência da Cidade Nova.

É o caso da cuidadora de idosos Celina Clarice, que ainda tinha dúvidas sobre a veracidade das informações. "Vim saber se tem fundamento a notícia, quanto tenho e como vou sacar", disse. "Vou pagar as dívidas e, o que sobrar, ver o que faço".

Algumas pessoas que aguardavam na fila da agência da Cidade Nova, na Noel Nutels, também queriam informações com relação a mais de uma conta. "Tenho oito contas inativas e quero saber de vou poder sacar todas elas", informou José Telmo Goes, que está desempregado e pretende manter a casa com o dinheiro que for retirado.

Expediente extra atraiu muitas pessoas para a agência da Cidade Nova

Foto: Beatriz Gomes

Já o analista de processos Gerson Souza, que também tem mais de cinco contas inativas ainda não sabe como vai aplicar o que receber. "Foi uma grata surpresa esse dinheiro extra, então ainda não sei o que vou fazer", disse.

Viajar para o Nordeste é o plano do professor Edno Jorge Monteiro. "Como eu não esperava, vou realizar esse sonho", conta. O professor procurou o site sobre as contas inativas e o telefone, mas preferiu se deslocar até a agência. "Eu vim logo para deixar tudo pronto, para quando eu for receber, em junho, não ter nenhum problema", explicou.

Calendário de saques

Na última terça-feira (14), a Caixa Econômica Federal divulgou o calendário de saques do FGTS inativo. Os pagamentos serão realizados entre março e julho. Beneficiários nascidos nos meses de janeiro e fevereiro poderão procurar as agências da Caixa de 10 de março a 9 de abril.

Quem nasceu em março, abril e maio vai sacar o dinheiro entre 10 de abril e 11 de maio. Trabalhadores nascidos nos meses de junho, julho e agosto vão receber entre os dias 12 de maio e 15 de junho; nascidos em setembro, outubro e novembro, de 16 de junho a 13 de julho; e nascidos em dezembro, de 14 a 31 de julho.

A Caixa criou em seu site uma página especial e um serviço telefônico para tratar das contas inativas. O banco orienta os trabalhadores a acessar o endereço www.caixa.gov.br/contasinativas ou ligar para 0800-726-2017, para que possam, de forma personalizada, saber valor, data e local mais convenientes para os saques. Os beneficiários também podem acessar o aplicativo FGTS para saber se têm saldo em contas inativas, mas é necessário lembrar que os saques só podem ser feitos em contas que foram desativadas até 31 de dezembro de 2015.

Para reforçar os atendimentos, a Caixa vai abrir as agências os primeiros sábados dos cronogramas mensais de pagamento (com exceção de abril, mês que a data coincide com a Semana Santa). As datas serão 18 de fevereiro, 11 de março, 13 de maio, 17 de junho e 15 de julho.