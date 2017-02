Em Manaus, vinte agências da Caixa abrem hoje para informar sobre FGTS

Caixa funcionará somente para prestar informações sobre os saldos. Foto: Sandro Pereira

Manaus - Vinte agências Caixa Econômica Federal (Caixa) abrem neste sábado (18), em Manaus, excepcionalmente, para prestar informações aos trabalhadores sobre os saldos de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). É necessário levar o número do PIS ou do Pasep e a carteira de trabalho.

O calendário de saques divulgado esta semana começará no dia 10 de março. Trabalhadores que pediram demissão ou foram demitidos até o dia 31 de dezembro de 2015 poderão sacar o saldo da conta do FGTS. O saque é permitido pela Medida Provisória (MP) 763/2016. No Amazonas, 341,206 mil pessoas possuem saldo disponível, correspondente a um volume total de R$ 353,8 milhões em contas inativas.

O pagamento de contas inativas segue um calendário específico que leva em conta o mês de aniversário do trabalhador. Os créditos estarão disponíveis a partir do dia 10 de março e vão até 31 de julho de 2017.

Uma conta inativa é aquela onde o trabalhador recebeu o FGTS de um contrato de trabalho que foi finalizado. Um mesmo trabalhador pode ter mais de uma conta inativa. Isso é possível porque cada conta do Fundo de Garantia é vinculada a um contrato de trabalho.

Como sacar

Existem várias formas de sacar o saldo das contas inativas e podem variar de acordo com o valor a ser recebido pelo trabalhador. A Caixa orienta que os trabalhadores consultem o site www.caixa.gov.br/contasinativas ou o 0800 726 2017 para serem direcionados à melhor opção de pagamento antes de se dirigirem a um dos canais oferecidos. Para realizar a consulta do saldo no 0800 ou no site, o trabalhador deve informar seu número de CPF e PIS/Pasep, que pode ser encontrado na carteira de trabalho.

Para os clientes da Caixa que têm conta-poupança, o crédito será realizado automaticamente, conforme o calendário, no primeiro dia do cronograma de acordo com o mês de seu aniversário. Os correntistas poderão optar em receber em sua conta-corrente, pelo site do banco ou pelo Telesserviço (0800726201). Já para clientes de outros bancos, o depósito também poderá ser efetuado na conta, sem cobrança, mas o pedido de transferência terá que ser feito na boca do caixa.

A partir de 10 de março, seguindo o cronograma, os recursos das contas inativas com saldo até R$ 1,5 mil podem ser sacados com a senha do Cartão do Cidadão no autoatendimento ou caixa eletrônico da Caixa. Os saldos de até R$ 3 mil poderão ser sacadas no autoatendimento da Caixa apenas com senha e cartão do cidadão. Para sacar saldos de até R$ 3 mil na agência ou boca do caixa, é preciso levar o número de inscrição do PIS/Pasep, documento de identificação do trabalhador e comprovante de finalização do contrato de trabalho (carteira de trabalho ou termo de rescisão do contrato de trabalho).

Outra opção para saque são os correspondentes Caixa Aqui e lotéricas, onde são permitidos saques de até R$ 3 mil, com o Cartão Cidadão. Acima desse valor, só nas agências da Caixa. Para valores superiores a R$ 10 mil, será necessária a apresentação da carteira de trabalho.