Matrícula do imóvel vira garantia do bem

São Paulo - A partir desta segunda-feira, para que o comprador de um imóvel saiba se o atual proprietário é alvo de alguma ação na Justiça que possa colocar a propriedade em risco no futuro, bastará olhar na matrícula da unidade para obter essa informação.

A lei é de 2015, mas previa um período de adequação de dois anos. Agora, vale o que está contemplado na matrícula.

“O prazo de dois anos foi pensado para que não houvesse uma correria aos cartórios para a atualização das matrículas dos imóveis”, de acordo com o diretor do Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP), Abelardo Campoy Diaz. “Essa mudança serve para dar mais segurança nas negociações, sobretudo do ponto de vista do comprador, além de agilizar o processo de transmissão de propriedade”, disse.

Com a concentração das informações na matrícula - e a consequente redução no número de procedimentos do cartório -, o tempo para transmissão de propriedade deve cair 20%, de 25 dias, para 20 dias, de acordo com estimativas do Banco Mundial. Os custos, no entanto, não devem ter redução substancial. Segundo os cartórios, na prática, o tempo de tramitação deve passar de 15 para dez dias.

Quem quer comprar um imóvel precisa se certificar se o antigo dono é alvo de alguma ação judicial, para ter certeza de que o patrimônio não corre o risco de ser usado para pagar uma pendência no futuro.

Até então, para o comprador, a recomendação era obter, entre outros documentos, as chamadas certidões de distribuição de feitos ajuizados - que servem para indicar se existe alguma ação em curso contra o vendedor, lembra Diaz.

Da mesma forma, quando uma instituição financeira era solicitada a fornecer um empréstimo ou financiamento tendo por garantia o imóvel, o crédito só era liberado após a apresentação dessas certidões.

Novidade

Com a mudança, caso o antigo dono tenha ações correndo na Justiça e o resultado final da ação for desfavorável a ele, o imóvel só pode ser atingido se houver um registro da pendência judicial em sua matrícula. “Esse foi um processo que levou cerca de dez anos para sair do papel. Havia uma resistência grande dos cartórios responsáveis por essas certidões, apesar de ser uma medida que torna os processos de venda mais simples e ágeis”, lembra Diaz.

“Mais do que reduzir o tempo de tramitação no cartório, um dos objetivos principais é reduzir os juros de financiamento por parte dos bancos, na medida em que diminui o nível de insegurança do negócio. Ao menos, tende a haver uma redução nas taxas, se isso efetivamente vai acontecer, ainda não é possível ter certeza”, diz o diretor do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (Irib), Ivan Jacopetti do Lago.

“Resolvida a pendência na Justiça, a observação pode ser cancelada e deixa de constar na matrícula. Essa medida mais transparente pode servir também, indiretamente, como uma forma de estimular o devedor a cumprir suas obrigações judiciais. Se ele tiver como pagar, em tese, pode se convencer a quitar a dívida, até para preservar o histórico daquele imóvel que pretende vender”, informou.

Governo adota medidas para estimular o setor imobiliário

O trabalhador poderá utilizar os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para a compra de imóveis avaliados em até R$ 1,5 milhão. O anúncio feito na última quinta-feira será temporário, pois valerá até 31 de dezembro deste ano. Foi mais uma medida direcionada para ampliar a venda para a classe média, após o aumento do limite de renda para participar do programa Minha Casa Minha Vida, dos atuais R$ 6,5 mil para R$ R$ 9 mil mensais.

O preço de avaliação valerá para todas as regiões do País - até agora, o valor máximo variava de R$ 800 mil a R$ 950 mil, dependendo da cidade.

Também foi estendido até dezembro o limite de R$ 1,5 milhão para imóveis financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH), que usa recursos da poupança e do FGTS e tem taxas de juros mais baixas, limitadas a 12% ao ano. O teto já estava em vigor para compras sem o uso de dinheiro do fundo desde setembro do ano passado, mas o prazo para o limite ampliado acabaria nesta sexta-feira, 17.

O aumento do valor dos imóveis atenderá a uma demanda da classe média e tem o objetivo de desovar o estoque de imóveis e estimular a atividade econômica. De acordo com o diretor da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), Luís Fernando Moura, a expectativa é dar vazão às mais de 120 mil unidades residenciais em estoque. “Tivemos uma situação de crédito apertado com juros elevadas, o que levou ao crescimento do estoque dos imóveis para a classe média. Não é o que vai ainda resolver completamente os problemas do setor, mas o humor começa a mudar”, disse.

Moura não acredita que haverá uma corrida para a compra de imóveis, nem que a medida levará a um aumento nos preços, justamente porque o estoque é elevado. "Precisamos ainda resolver problemas como a questão do distrato e melhorar a economia para ter condições de ter ampliação sobre volume de lançamentos", completou.

Novas regras para a Faixa 1 do Minha Casa saem em março

A secretária Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Maria Henriqueta Arantes Ferreira Alves, responsável pelo programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), informa que o governo federal trabalha em novas regras para a Faixa 1 do programa, entre um e três salários-mínimos, que serão anunciadas em março. Em 2017, as contratações do programa sobem de 380 mil, realizadas em 2016, para 610 mil unidades, informou.

O Ministério das Cidades confirmou a retomada das contratações a partir de março. O Programa MCMV será ampliado e passará a ter regras mais flexíveis para garantir o acesso à moradia a um número maior de pessoas.



De acordo com a secretária de Habitação, do montante a ser contratado este ano, 170 mil unidades são para a Faixa 1, outra 40 mil para a Faixa 1,5 e 400 mil para as Faixas 2 e 3 do programa.

Já na Faixa 1,5 a renda passa de R$ 2.350 para R$ 2.600 com juros no valor de 5%. A alteração dos valores de subsídio, segundo Maria Henriqueta, também é uma novidade para o comprador, pois os descontos serão maiores. Na Faixa 1,5 passa de R$ 45 mil para R$ 47.500, detalhou.

Na Faixa 3, as famílias com renda superior a R$ 7 mil, até o novo limite de R$ 9 mil podem pleitear financiamento, porém com juros de 9,16%, para qualquer valor de imóvel até o limite de R$ 300 mil, informou.



Em relação ao limite de unidades por empreendimento, a secretária informou que para as Faixas 1 e 1,5, em áreas urbanas, o limite é de 500 unidades habitacionais e, áreas rurais, 50. Já nas demais faixas, não há número máximo a ser observado, informou.