Mega-Sena acumula e vai pagar R$ 225 milhões no dia 31 de dezembro

Foto: Eraldo Lopes

Brasília - O concurso 1889 da Mega-Sena, realizado no sábado (24), acumulou. Foram sorteados os números 16, 23, 25, 28, 30 e 44. As informações são do site da Caixa Econômica Federal.

A Quina teve cinco acertadores, cabendo a cada um deles R$ 28.397,25. A estimativa para o prêmio do próximo sorteio da Mega, dia 31, é de R$ 225 milhões.