Mega-Sena acumulou e pode pagar R$ 30 milhões nesta quarta-feira

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1900. Os números sorteados foram 08, 11, 27, 28, 43, 46

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 17h (horário de Manaus) do dia do sorteio. Foto: Acervo-DA

Brasília - Nesta quarta-feira (8), a Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 30 milhões para quem acertar os seis números do concurso 1901. Como nenhum acertador ganhou o prêmio sorteado no sábado (04), apenas os acertadores da quina e quadra foram premiados. Cada um dos 87 apostadores que acertaram cinco das seis dezenas do concurso 1900 receberá R$ 29.411,18. Outras 5.573 apostas acertaram quatro números. Cada bilhete pagará R$ 655,91. Os números sorteados foram 08, 11, 27, 28, 43, 46. O sorteio foi realizado no Caminhão da Sorte, em Maceió (AL).

Prêmios de até R$ 1.903,98 podem ser trocados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Acima desse valor, somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 serão pagos dois dias após a apresentação do bilhete na Agência da CAIXA.

O sorteio acontece às 18h (horário de Manaus). A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 17h (horário de Manaus) do dia do sorteio, em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país.

Clientes da CAIXA com acesso ao internet banking podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo computador. Basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos. O serviço funciona diariamente, das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteio, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.