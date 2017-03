Mulher empreendedora sofre com falta de apoio na divisão das tarefas de casa, diz pesquisa

Relatório conclui que a relação da mulher com o empreendedorismo parece ser mais uma necessidade do que opção e muitas relatam casos em que sua inteligência e capacidade são questionadas

A quantidade de mulheres que criam suas empresas não para de crescer, segundo levantamento do Sebrae. Foto: jair Araújo

Manaus - Pesquisa organizada pela Rede Mulher Empreendedora, com quase 1,4 mil mulheres, traçou um perfil da empreendedora brasileira e mostrou que, apesar dos avanços, um dos principais obstáculos que a mulher enfrenta ainda é a falta de contribuição familiar na divisão de tarefas domésticas. O relatório conclui que a relação da mulher com o empreendedorismo ainda parece ser mais uma necessidade do que opção.

Para elas, o caminho reserva alguns desafios a mais. Preconceito, desconfiança, machismo. É comum encontrar empreendedoras que relatem situações em que sua inteligência e capacidade foram colocadas em dúvida.

A quantidade de mulheres que criam suas empresas não para de crescer. Uma pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae) de 2014 mostrou que 51,2% dos empreendedores do Brasil são mulheres.

