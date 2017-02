Municípios lançam processos seletivos com salários de até R$ 1,1 mil no AM

Os editais foram publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, na edição desta segunda (20); no total, são 618 vagas ofertadas

São Gabriel da Cachoeira lançou edital para contratação de 449 professores. Foto: Divulgação

Três processos seletivos para o interior do Amazonas foram lançados nesta segunda-feira (20), ofertando 618 oportunidades de emprego com salários de até R$ 1,1 mil. Os editais foram publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, na edição desta segunda.

Somente a Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros a noroeste de Manaus) lançou dois editais para Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec). Um deles prevê a contratação de 449 professores, com salários de R$ 1.065,51 e de R$ 1.151,53.

Entre as áreas específicas disponíveis, estão Educação Infantil, Ensino Fundamental do 1º ao 5º e do 6º ano ao 9º ano e Educação de Jovens e Adultos (EJA). São aceitos candidatos com Magistério, graduação em normal superior ou pedagogia. Também há vagas para professores indígenas. Veja o edital.

O outro edital de São Gabriel é para a área administrativa da Semec, com 125 vagas. Entre os cargos disponíveis, estão os de merendeiro, auxiliar de serviços gerais e vigia. No primeiro caso, os candidatos devem ter Ensino Fundamental completo. Nos outros cargos, candidatos com Ensino Fundamental até o 5º ano podem concorrer.

Para Ensino Médio, o processo seletivo oferece vagas para auxiliar de ensino e auxiliar de biblioteca. Os salários vão de R$ 937 a R$ 1.040. No edital, o candidato pode consultar o edital.

As duas seleções, que também formarão cadastro reserva, são feitas por análise de currículos e títulos. Os candidatos poderão se inscrever no Ginásio Poliesportivo do Colégio São Gabriel, Avenida 31 de Março, Centro do município, até sexta-feira (24), das 8h às 14h.

Foi lançado também o processo seletivo de Benjamin Constant (a 1.121 quilômetros a oeste de Manaus), destinado à contratação temporária de 44 professores para atuarem na Educação Básica. A seleção é feita por análise curricular e o edital não informa os salários.

Poderão se inscrever os professores que tenham concluído o curso de graduação ou estejam no último período do curso para a área na qual está concorrendo. Há oportunidades para Educação Básica, Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º ano nas especialidades língua portuguesa, matemática, entre outras. Para as vagas destinadas à área indígena só poderão concorrer candidatos indígenas, admitindo-se como escolaridade mínima, estar regularmente matriculado em curso de licenciatura na área para a qual está concorrendo.

As inscrições estarão abertas entre os dias 2 e 4 de março, das 8h30 às 12h e das 14h30 às 17h, na sede da Secretaria Municipal de Educação de Benjamin Constant. Confira o edital.