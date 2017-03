Municípios do AM ofertam 406 vagas em processos seletivos 

As oportunidades são para os três níveis de escolaridade com salários que variam de R$ 937 até R$ 4,3 mil, com inscrições abertas até o final deste mês

Prefeituras oferecem vagas desde gari até professor e cirurgão-dentista. Foto: Nathalie Brasil/28/10/11

Manaus - Municípios do Amazonas ofertam 406 oportunidades de emprego em processos seletivos, com salários até R$ 4,3 mil. Os editais estão disponíveis no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas.

As inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Jutaí (a 751 quilômetros a oeste de Manaus), com 390 vagas, poderão ser feitas entre 27 e 31 deste mês. Os salários vão de R$ 937 e R$ 3,5 mil.

Há oportunidades disponíveis para o Ensino Fundamental, como auxiliar de serviços gerais, merendeiro, vigia motorista de veículos pesados e gari. Há, ainda, vagas para nível Médio/ Técnico nas funções de agente educacional, digitador, fiscal de vigilância sanitária e auxiliar administrativo.

O processo seletivo de Jutaí também oferta vagas para nível Superior, como para professor rural e indígena, pedagogo, farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social e psicólogo.

Os candidatos serão avaliados por prova objetiva. As inscrições poderão ser realizadas no Centro Cultural de Jutaí, na Rua da Ubada, s/nº, bairro São Francisco, em Jutaí. O edital está disponível no link http://www.diariomunicipal.com.br/aam/materia/317AAC41.

Outro processo seletivo é o da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros a noroeste de Manaus), com 16 vagas e salários de R$ 1.040 a R$ 4.364. Para nível Médio/Técnico, há vagas para técnico de saúde bucal, técnico de prótese dental e auxiliar de cirurgião dentista. Já para Ensino Superior, a vaga é para cirurgião-dentista.

As inscrições devem ser feitas até 28 deste mês, mediante apresentação de documentos, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, na Avenida 7 de Setembro, s/n°, Centro, em São Gabriel.

O edital pode ser acessado no link http://www.diariomunicipal.com.br/aam/materia/658A410B.