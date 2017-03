Nova comissão vai vender Companhia de Gás do Amazonas

A Cigás detém o direito de distribuir o gás natural no Amazonas para os consumidores, por 30 anos. Foto: Sandro Pereira

Manaus - Após o fracasso da primeira tentativa de vender 51% das ações e 13% do capital social do que resta do Estado na Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), o governo José Melo reformulou a Comissão Estadual de Desestatização da empresa, conforme o Decreto 37.749, publicado na edição de quarta-feira do Diário Oficial do Estado (DOE). Em até 60 dias, a comissão deverá definir a alienação das ações pertencentes ao Estado na concessionária de gás.

A nova comissão passa a ser dirigida pelo presidente da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), que atua no interior, Heraldo Beleza da Câmara, e tem como demais membros o secretário de Estado de Planejamento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Seplancti), José Jorge do Nascimento, e o secretário executivo da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Hisahi Toyoda.

A venda das ações do Estado na Cigás foi autorizada em dezembro de 2011, na gestão do então governador Omar Aziz, pela Lei 3.690 aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado (ALE). A lei previa a alienação integral ou parcial dos ativos, cuja receita estava vinculada a investimentos na construção do novo Campus da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em Iranduba (a 27 quilômetros a sudoeste de Manaus). A obra já consumiu R$ 132 milhões e está abandonada desde abril de 2016, quando o contrato foi suspenso.

Ao decidir pela privatização da Cigás, em 2011, o Estado justificou a falta de recursos para bancar a ampliação da rede de distribuição de gás em Manaus e a necessidade de gerar caixa para a companhia continuar a operar. A Cigás abriu licitação e contratou um consórcio para estabelecer o preço mínimo para a venda das ações, que incluía plano de metas e investimentos, com preço de referência de R$ 4 milhões pelo serviço de consultoria técnica para avaliação dos ativos.

O Estado esperava arrecadar R$ 200 milhões com a venda da concessionária, mas a consultoria concluiu que a parte da empresa pertencente ao governo valia R$ 136 milhões, portanto, R$ 64 milhões abaixo do valor inicialmente estimado.

Quatro editais foram vendidos, mas apenas um consórcio se interessou pelos ativos do Estado na companhia, e chegou a entregar documentação de habilitação. O Consórcio BSC Gás era composto pelas empresas Saad Advogados, Concrenorte Engenharia e Tecnologia S.A. e pelo Banco BTG Pactual.

Com o resultado, a comissão de desestatização comunicou ao consórcio a desistência da venda que seria realizada no pregão da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A comissão justificou que a situação econômica do País havia depreciado o valor dos ativos do setor de óleo e gás. A mesma argumentação foi reproduzida do decreto publicado na última quarta-feira, que recriou a comissão de desestatização, com os novos membros.

Primeira venda

A Cigás detém a concessão para a distribuição do gás natural fornecido pela Petrobras das jazidas de Urucu, em Coari, por 30 anos. O contrato foi assinado em junho de 2006, mas foi efetivado em 2009, com a conclusão e a entrada em operação do gasoduto Coari-Manaus.

Em outubro de 2002, Na gestão do então governador Amazonino Mendes, 83% do capital social da Cigás foram vendidos para a holding CS Participações, que tem como sócio o empresário Carlos Seabra Suarez, fundador da empreiteira baiana OAS.

Com a venda, o Estado do Amazonas ficou com 51% das ações da Cigás, mas só das ações que dão o direito a voto e de uma fatia de apenas 13% do capital social. As ações da Cigás foram vendidas sem ágio, o que significa que não houve concorrência, pois a CS Participações foi a única a participar. Na época, segundo o jornal Gazeta Mercantil, a ações da Cigás - ao todo 3 milhões - valiam em torno de R$ 3,5 milhões.

As ações da CS foram transferidas para a Manausgás, uma subsidiária da Termogás, pertencente à holding CS Participações. Por meio da Manausgás, com sede em Salvador (BA), a CS tem 83% das ações preferenciais e 49% das ações ordinárias da Cigás.