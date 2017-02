Órgãos públicos do AM pagaram mais de R$ 58 milhões em precatórios no ano passado

Dados dos pagamentos dos precatórios do Amazonas, expedidos pelo TJAM, já foram encaminhados ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Foto: Raphael Alves/Divulgação/TJAM

Manaus - O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) divulgou, nesta quinta-feira (23), a relação dos entes públicos que pagaram R$ 58,4 milhões em precatórios, no ano passado, como o governo do Estado, Prefeituras e demais órgãos públicos. De acordo com levantamento da Secretaria da Central de Precatórios do TJAM, o maior valor pago foi feito pelo município de Manaus, totalizando R$ 40 milhões, seguido do governo do Estado, com a fatia de R$ 16,9 milhões.

Veja a tabela

Na relação da Central de Precatórios do TJAM também constam como entes que realizaram pagamentos no ano passado o município de Tabatinga, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran), o Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas, Instituto Municipal de Ordem Social e Planejamento e a Sociedade de Navegação, Portos e Hidrovias do Amazonas.

De acordo com o TJAM, os dados dos pagamentos dos precatórios do Amazonas já foram encaminhados ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para integrarem relatórios sobre o assunto envolvendo informações de todos os tribunais do País.

Os precatórios são requisições de pagamento expedidas pelo Judiciário para cobrar de municípios, Estados ou a União, assim como de autarquias e fundações, o pagamento de valores devidos após condenação judicial transitada em julgado.

Os pagamentos dos precatórios podem ser de natureza alimentar ou comum. De acordo com a Constituição Federal, os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos. As ações que não se enquadram nesses critérios são considerados de natureza comum.

Pessoas com 60 anos ou mais, ou que sejam portadores de doença grave, ou ainda pessoas com deficiência, devem ter seus processos de pagamento de precatórios priorizados, conforme assegura o art. 100, § 2º, da CF. Todos os demais serão pagos na ordem cronológica de apresentação do precatório.