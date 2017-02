 Planos de saúde têm alta de clientes  no AM

Apesar do acréscimo de 2,2 mil novas adesões, o mercado de planos de saúde vem sofrendo desaceleração nos últimos quatro anos, em razão da crise que afetou o setor corporativo local

Amazonas foi um dos cinco Estados com aumento no número de usuários, que somou 540,1 mil, em dezembro. Foto: Antônio Cruz/ ABr

Manaus - O Amazonas foi um dos cinco Estados que registrou aumento nos números de usuários de plano de saúde em 2016, segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Apesar do acréscimo de 2,2 mil novos clientes, o mercado de planos de saúde vem sofrendo desaceleração, nos últimos quatro anos.

Em dezembro do ano passado, chegou a 540,1 mil o número de pessoas com plano de saúde no Estado. O número sofreu um leve crescimento de 0,42% quando observado o quantitativo de usuários de planos, em dezembro de 2015, volume de 537,8 mil pessoas.

O crescimento foi pequeno, não chegou a 0,5%, mas seguiu em direção contrária ao que ocorreu em nível nacional, onde houve queda. O Amazonas, junto com Ceará, Piauí, Sergipe e Tocantins, foi um dos únicos Estados a registrar crescimento.

O aumento que ocorreu em 2016 reflete a desaceleração que ocorre no Amazonas no mercado de saúde. Em dezembro de 2013, o Estado tinha 588,6 mil usuários de planos de saúde, quantitativo que caiu para 576,6 mil um ano depois. A retração foi de 2,03% na base de consumidores.

Crise

A maior baixa de usuários de planos de saúde ocorreu na passagem de 2014 para 2015, quando o Amazonas deixou de ter 38,7 mil usuários. O recuo coincide com a crise econômica que atinge o Amazonas, sobretudo o Polo Industrial de Manaus (PIM), onde grande parte das fábricas fornece planos de saúde para seus empregados e seus familiares.

Com o aumento das demissões sem justa causa na indústria, que atingiu 48,3 mil trabalhadores em 2015 e 26,6 mil em 2016, ocorre a saída dos consumidores da cobertura dos planos de saúde.

Brasil

Em todo o País, o quantitativo de 1,4 milhão de pessoas deixou de ser beneficiário de planos de saúde, uma queda de 2,8%, na comparação entre dezembro de 2016 e de 2015.

Entre todos os Estados, apenas Amazonas, Ceará, Piauí, Sergipe e Tocantins registraram crescimento. O Ceará ganhou 1,4 mil novos usuários. Piauí e Sergipe registraram a entrada de 7,8 mil e 100 consumidores nos planos de saúde, respectivamente. Já em Tocantins, 2,8 mil pessoas passaram a ter cobertura da saúde paga.

Em São Paulo, que tem 17,71 milhões de usuários de planos, 630,3 mil pessoas perderam a cobertura da saúde paga entre dezembro de 2016 e de 2015. Minas Gerais perdeu outros 172,6 mil e ficou com 5,03 milhões de usuários.