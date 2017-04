Plantões gratuitos ajudam a declarar Imposto de Renda

O objetivo dessas ações é dar oportunidade para quem não pode pagar os serviços de um contador e receber orientação técnica. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Manaus - Com aproximadamente um mês para o fim do prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IFPF) 2017, estudantes de Ciências Contábeis e contadores trabalham voluntariamente no preenchimento do documento. Três faculdades de Manaus, o Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas (CRC) e o Conselho Regional de Economia do Estado (Corecon) estão realizando, até 28 de abril, plantões para atender a população.

O objetivo dessas ações é dar oportunidade para quem não pode pagar os serviços de um contador e ampliar a prática dos alunos com a colaboração direta ao contribuinte.

Desde 13 de março até o fim do prazo de envio do IRPF 2017, a Faculdade Devry Martha Falcão disponibiliza atendimento mediante a doação de uma lata de leite em pó. O serviço acontece no laboratório 108, 1ª andar, da faculdade, localizada na Rua Natal, 300, bairro Adrianópolis, até 28 de abril, de segunda a sexta, das 14h às 17h e sábado, das 9h às 12h.

Nos próximos sábados, até 22 de abril, o curso de Contábeis da Universidade Paulista (Unip) realizará, gratuitamente, atendimento à população para a elaboração da declaração. O atendimento será feito por ordem de chegada, nos dias 8 e 22 de abril, das 9h às 13h, no campus.

A partir de segunda-feira, até o dia 28 de abril, uma jornada de atendimento para preenchimento será realizada pela Estácio. O serviço é gratuito e contará com a participação dos acadêmicos de Ciências Contábeis, sob a coordenação dos professores do curso.

O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 14h às 21h, na unidade da Estácio localizada na Avenida Djalma Batista.

Segundo o coordenador do curso, Raimundo Costa, 30, alunos estarão envolvidos na atividade, durante todo o mês, ajudando no preenchimento e envio da declaração.

Documentos

Os interessados devem levar os documentos necessários para o preenchimento da declaração, como RG, CPF, CPF de dependentes acima de 12 anos de idade; comprovante de residência; comprovante de envio da declaração de Imposto de Renda 2016 (ano base 2015); comprovantes e notas fiscais de serviços dedutíveis (recibos de médicos, dentistas, informes de bancos, de planos de saúde e de empregadores); comprovantes de aquisições de bens (imóveis, veículos etc).

Conselhos

Até o próximo dia 26, o Corecon realizará o ‘Plantão tira-dúvidas do Imposto de Renda’ todas às terças-feiras, das 9h às 13h, e às quintas, das 12h às 16h, na própria sede da entidade, localizada na Rua Leonardo Malcher, 768, Centro.

O objetivo é contribuir para a redução no número de contribuintes que são fisgados pela malha fina da Receita com a divergência de dados.

Para o presidente do Corecon, Nelson Azevedo, essa prestação de serviço é necessária porque a entidade não trabalha somente para a classe dos economistas, mas para toda a sociedade. “Quanto mais instituições estiverem engajadas nesse apoio à população, menos pessoas serão fisgadas pelo Leão, ajudando a recuperar as suas vidas financeiras, no caso daquelas que podem ter restituições a receber”.

A consultoria será prestada pelo economista e conselheiro Regional de Economia do Amazonas, Francisco de Assis Mourão Junior, que também é técnico em contabilidade.

Realizado aos fins de semanas até o fim do prazo de entrega em 28 de abril, o CRC/AM realiza o plantão para atendimento ao público no Shopping Studio 5, no horário do shopping.

Entre as dúvidas mais frequentes dos contribuintes estão: declaração de dependentes e de despesas médicas e até mesmo sobre como utilizar o programa.

Confira quem está obrigado a acertar as contas com o Leão

Está obrigado a entregar a declaração o contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis (salários, pró-labore ou alugueis, por exemplo) superiores a R$ 28.123,91, no ano passado.

Também terá que acertar as contas quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis (doações, rendimentos de poupança) ou tributados exclusivamente na fonte (aplicações de renda fixa, ganho de capital, 13º), cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil ou obteve ganho de capital na venda de bens, como imóveis, veículos, motos, sujeito à incidência do imposto ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadoria.