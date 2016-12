No AM, população vende bens para pagar dívidas, diz IBGE

Além de não ter TV em casa, o morador do Amazonas deixou de ter TV por assinatura. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - A crise, que afeta a economia do Amazonas nos últimos três anos, forçou a população do Amazonas a se desfazer de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para conseguir dinheiro. O cenário é evidenciado por pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que mostram a redução de máquinas de lavar e até televisão na casa dos brasileiros.

O número de pessoas que não tinham televisão em casa evoluiu em dois anos, no Amazonas. Em 2015, 645 mil não tinham esse eletroeletrônico. Em 2014, eram 624 mil sem TV em casa. Os dados são do Suplemento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2015: Acesso à Internet e à Televisão e Posse de Telefone Móvel Celular para Uso Pessoal.

O morador do Amazonas também passou a ter menos máquina de lavar em casa. Dos imóveis existentes no Estado em 2015, 48,9% tinham máquina de lavar. O número é menor que em 2014, quando 54% tinham este equipamento em casa, segundo a Síntese de Indicadores Sociais (SIS): uma análise das condições de vida da população brasileira 2016.

Desempregado há dez meses, o pedreiro Edvaldo Mendonça, de 53 anos, teve que se desfazer de itens do dia a dia para poder conseguir dinheiro. “Eu tenho um terreno, onde estou construindo uma casinha para o meu filho. Mas estou desempregado e tive que vender meu ar-condicionado e minha moto para comprar o material como tijolo, cimento”, disse Edvaldo.

Edvaldo trabalhava em uma empresa da construção civil. Ele atuava na área de revestimento dos apartamentos construídos. Apesar de ter experiência como pedreiro e pintor, está muito difícil conseguir emprego. “A área que eu trabalhava era uma área boa, mas com a crise, tudo ficou ruim. Hoje, fico com uma ajuda daqui, dali, dos meus filhos e faço bicos também como eletricista. A gente vai sobrevivendo”, disse Edvaldo.

O militar Carlos Louzada, de 20 anos, fez um planejamento financeiro para pagar os gastos de seu casamento, que vai ocorrer em janeiro. Mas Carlos acabou sendo surpreendido pelo aumento dos preços dos serviços e optou por vender itens de casa para conseguir os recursos. “Estou vendendo o meu armário de cozinha para conseguir dinheiro para a organização do casamento. Estamos atolados de coisas para comprar e as coisas estão com valores muito altos”, contou o militar.

Carlos disse que chegou a pensar em emprestar o dinheiro, mas acabou optando por fazer um anúncio no site OLX. “A gente pensou ‘vamos emprestar dinheiro ou vender alguma coisa?’. Mas eu imaginei que quem emprestasse pediria uma porcentagem, então, a melhor opção foi vender”, disse Carlos. Poucas horas depois de colocar o anúncio no OLX, Carlos já havia recebido ligações de pessoas interessadas em comprar o armário de cozinha, que é vendido a R$ 350. O militar também vende roupas que não cabem mais em seu filho pequeno.

Venda

Além da venda para dar sequência a construções e planos, há os casos em que cidadãos estão se desfazendo de seus bens pela sobrevivência. Segundo avaliação do economista Francisco Mourão Júnior, há pessoas que não encontram mais outro meio de ter dinheiro, já que estão desempregadas e já usaram todo o seguro-desemprego.

“É aquela situação do descontrole financeiro. Você soma com a situação em que nos encontramos com desemprego alto, inflação acima do teto da meta. Esse tipo de pessoa, quando bate o desemprego e se encontra sem alternativa, começa a se desfazer dos seus bens para quitar suas dívidas ou até mesmo sobreviver. É o que podemos dizer que é o fundo do poço. É uma situação muito difícil e delicada”, disse Mourão.

Segundo o IBGE, caiu, ainda, o número de imóveis com microcomputador nos últimos três anos, no Amazonas. Em 2013, 37,4% das residências amazonenses tinham microcomputador. O número reduziu para 35,9% no ano seguinte e para 30,7%, em 2015. O uso de telefone fixo ou móvel também reduziu. Em 2014, 87,2% das residências tinham telefone, índice que caiu para 86,3%, em 2015.

O morador do Amazonas também optou por deixar de ter TV por assinatura nos anos de crise, segundo o IBGE. Em 2015, 60 mil casas tinham somente televisão por assinatura no Amazonas, número que caiu em relação a 2014, quando 79 mil residências tinham esse serviço.