Poupança no Amazonas tem saques de R$ 224 milhões

Em 2015, os moradores do Estado sacaram R$ 153,93 milhões entre janeiro e novembro. Foto: José Patrício/AE

Manaus - Os moradores do Amazonas retiraram R$ 224,06 milhões da caderneta de poupança entre janeiro e novembro de 2016. Os dados do Banco Central mostram que o cenário no Estado é de saque dos recursos das contas de poupança, ampliado durante a crise econômica.

Enquanto o saldo da poupança estava em R$ 4,45 bilhão em janeiro de 2016, o volume caiu 4,94% para R$ 4,23 bilhões em novembro, segundom informações mais atuais do Banco Central.

O cenário de perda é pior, em volume, que o de 2015. Naquele ano, os moradores do Estado sacaram R$ 153,93 milhões entre janeiro e novembro. O volume de saques, quando comparado ao ano de 2016, foi ampliado em R$ 70,13 milhões ou 45,5%.

“Não tem outra explicação se não a questão logicamente da crise. Apesar de a inflação estar reduzindo, ainda temos a sensação de uma economia em plena recessão e as pessoas desempregadas. Quando se está desempregado e se esgota o seguro-desemprego, o cidadão começa a partir pras suas economias”, explicou o economista Francisco Mourão Júnior.

Em 2014, quando a crise econômica ainda não havia afetado os consumidores e empresas do Amazonas com maior intensidade, houve crescimento nos depósitos da poupança. Os moradores do Estado colocaram em suas contas de poupança R$ 526,33 milhões entre janeiro e dezembro de 2014, segundo o Banco Central. Os números reforçam que, em 2016, houve um movimento maior de saída de dinheiro da poupança, que de entrada.

A orientação do economista Mourão Júnior é que o cidadão procure utilizar os recursos da poupança com prudência. “Se for a necessidade de tirar esse dinheiro, que use com sabedoria, que quite as contas de longo prazo”, afirmou.

Brasil

Em nível nacional, os depósitos em poupança superaram os saques, em novembro, pela primeira vez, em 2016. A captação líquida (depósitos maiores que retiradas) chegou a R$ 1,881 bilhão. A última vez que o Banco Central havia registrado resultado positivo foi em dezembro de 2015 (R$ 4,789 bilhões), no único mês daquele ano com registro de captação líquida.

Já no acumulado de janeiro a novembro de 2016, os saques superam os depósitos em R$ 51,370 bilhões.