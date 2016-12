No AM, poupança tem perda de R$ 330 milhões de janeiro a outubro, deste ano

A modalidade de investimento mais praticada pelo brasileiro teve maior retração em relação ao resultado do ano passado, com os saques acima dos depósitos

A poupança tinha R$ 4,5 bilhões em dezembro de 2015 contra R$ 4,1 bilhões em outubro de 2016. Foto: Felipe Rau/AE

Manaus - A caderneta de poupança perdeu o montante de R$ 331,9 milhões de janeiro a outubro desse ano no Amazonas. Segundo dado mais recente do Banco Central, a poupança tinha R$ 4,5 bilhões em dezembro de 2015 contra R$ 4,1 bilhões em outubro de 2016.

Em outubro do ano passado, a modalidade de investimento mais adotada no País tinha R$ 4,4 bilhões em estoque no Amazonas, R$ 255,7 milhões a mais. Com relação a setembro, a perda chegou a R$ 10,9 milhões.

No ano passado, o saldo da poupança do Amazonas encolheu mais de R$ 1,24 bilhão. A situação econômica do Brasil, desemprego crescente e falta de dinheiro para pagar as contas são apontados como motivos para a redução no saldo da caderneta com o aumento dos saques.

Segundo a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), como a Selic está em 13,75% ao ano, as aplicações em renda fixa, como fundos de investimento, ganham mais atratividade porque o rendimento fica acima do da poupança na maioria das situações. A poupança continua atrativa somente para fundos com taxas de administração acima de 2,5% ao ano.

No ano passado, a rentabilidade da poupança foi de 8,15%. Ou seja, ficou abaixo da inflação, que alcançou 10,67%. Descontada a inflação, portanto, quem manteve recursos na poupança ao longo de 2015 viu o dinheiro perder 2,28% do poder aquisitivo, de acordo com a consultoria Economatica. É o pior resultado desde 2002.

Nacional

No País, a caderneta de poupança registrou entrada líquida de R$ 1,881 bilhão em novembro, primeiro saldo positivo neste ano, segundo o Banco Central.

No Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), a captação líquida foi de R$ 2,600 bilhões, enquanto na poupança rural os saques superaram os depósitos em R$ 719,15 milhões.

Com isso, o resultado total de novembro foi positivo pela primeira vez desde dezembro de 2015, quando houve entrada líquida de R$ 4,79 bilhões.

Nos 11 primeiros meses do ano, a poupança perdeu R$ 51,37 bilhões, sendo R$ 40,224 bilhões no SBPE e R$ 11,147 bilhões na poupança rural.