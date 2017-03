Prazo de pagamento do IPTU com desconto de 10% é prorrogado até o dia 31 de março

Também foi estendido, para o último dia útil de março, o prazo do primeiro vencimento para aqueles que optarem pelo pagamento parcelado e sem desconto

Os contribuintes que não conseguiram efetuar o pagamento do carnê do IPTU até 15 de março devem retirar nova guia no site da Semef. Foto: Nathalie Brasil/Arquivo

Manaus - O prazo para pagamento da cota única do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), com desconto de 10% para adimplentes, foi prorrogado para até dia 31. Também foi estendido, para o último dia útil de março, o prazo do primeiro vencimento para aqueles que optarem pelo pagamento parcelado e sem desconto.

Os contribuintes que não conseguiram efetuar o pagamento do carnê do IPTU até 15 de março devem retirar nova guia no site da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef).

A segunda via do pagamento também pode ser retirada na central da Semef, na Rua Japurá 493, e nos postos do Pronto-Atendimento ao Cidadão (PAC).

O carnê do IPTU contém todos os detalhes do lançamento, a guia de cota única destacada na cor verde e as guias referentes ao pagamento parcelado.

A Prefeitura lançou para este exercício um total de 533,8 mil imóveis tributáveis na base do IPTU, 4,3 mil a mais que a base de 2016. O lançamento somou R$ 412,8 milhões, 5,3% acima de 2016. A meta é arrecadar R$ 203 milhões deste total. Ano passado, a Prefeitura arrecadou, de janeiro a dezembro, R$ 184,1 milhões com a receita do tributo.