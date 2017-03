Prazo para pagamento da cota única do IPTU 2017 encerra nesta semana

Os contribuintes que ainda não efetuaram o pagamento do carnê do IPTU devem retirar uma nova guia no site da Semef. Foto: Divulgação

Manaus – O prazo para o pagamento da cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), com desconto de 10%, encerra nesta sexta-feira (31). Este também é o prazo final para aqueles que optaram pelo pagamento parcelado e sem desconto.

Os contribuintes, que ainda não efetuaram o pagamento do carnê do IPTU, devem retirar uma nova guia no site da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef Atende). A guia está disponível no portal http://semefatende.manaus.am.gov.br.

Caso o contribuinte tenha dificuldades em acessar o portal, pode retirar a segunda via para pagamento na Central de Atendimento da Semef, localizada na Rua Japurá, 493, Praça 14, zona sul e nos Pronto Atendimento ao Cidadão (PACs). Mais informações podem ser obtidas pelo Call Center da Semef, no número 156.

A Prefeitura de Manaus lançou para este exercício um total de 533,8 mil imóveis tributáveis na base de IPTU, 4,3 mil a mais que a base de 2016. O lançamento somou R$ 412,8 milhões, 5,3% a mais que o exercício anterior. De acordo com o subsecretário de Receita, a meta é arrecadar R$ 203 milhões deste total. Ano passado, a Prefeitura arrecadou, de janeiro a dezembro, R$ 184,1 milhões em IPTU.