Preço do gás de cozinha em Manaus sobe amanhã o dobro do estimado pela Petrobras

O valor do produto vai subir em R$ 3 na rede própria de distribuição, quase o dobro dos R$ 1,76 estimados pela Petrobras para o consumidor final, ao anunciar o reajuste no último dia 17 de março

O preço na rede da Fogás da botija de 13 quilos deve subir de R$ 51 para 54 para o consumidor que compra o produto no próprio local, sem entrega. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - A distribuidora Fogás confirmou o aumento do preço da botija de 13 quilos do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) residencial, ou gás de cozinha, para segunda-feira, em 5,9%. O valor do produto vai subir em R$ 3 na rede própria de distribuição, quase o dobro dos R$ 1,76 estimados pela Petrobras para o consumidor final, ao anunciar o reajuste no último dia 17. A Amazongás não informou quando aplicará o reajuste.

O preço na rede da Fogás da botija de 13 quilos deve subir dos atuais R$ 51 para 54 para o consumidor que compra o produto no próprio local, sem entrega. Segundo comunicado da empresa, o reajuste da Petrobras será repassado por conta do aumento nos custos e as revendas são livres para definirem os preços de acordo com a própria estrutura.

“Devido ao novo cenário de custos, a Fogás realizará um aumento de 5,9% a partir 27 de março”, disse ao acrescentar que botijões de 20 quilos, de 45 quilos e o GLP a granel não terão alterações, pois não houve aumento da Petrobras para esses produtos.

Segundo o superintendente da Amazongás, Pedro Ferreira, a empresa ainda não definiu o reajuste. “A Petrobras já repassou o aumento. Nós já estamos pagando mais caro pelo gás de cozinha, mas ainda não decidimos (sobre o reajuste)”, disse.

Revendedor Fogás, o proprietário da Distribuidora Pontes, no Centro de Manaus, Jaime Pontes, afirma que houve uma corrida desde o começo da semana passada, após o anúncio da Petrobras, mas que a correção será repassada para o consumidor, em média, em R$ 3, a partir de segunda-feira. “Muita gente se abasteceu logo, mas todo dia me perguntam quando e de quanto vai ser o aumento”, disse.

O aumento de preço da botija da Amazongás deve acontecer nas próximas semanas, como afirma a revendedora da empresa há 15 anos, Erika Pires. “A Amazongas aumenta normalmente uma ou duas semanas depois da Fogás”, disse. A estimativa da revendedora é que o reajuste chegue a R$ 2,50.

O empresário Leonardo Queiroz, 41, utiliza até quatro botijas de gás por mês na lanchonete e chega a gastar R$ 220. Para ele, o aumento vai pesar ainda mais nos custos do negócio. “A gente já estava contando com o aumento da passagem de ônibus, da energia e da água, e, agora, o gás de cozinha, são muitos aumentos que acabamos tendo que arcar para não pesar no preço final dos nossos produtos”, disse.