Prefeitura de Parintins lança processo seletivo com salários de até R$ 2,2 mil

Manaus – A Prefeitura de Parintins (a 369 quilômetros a leste de Manaus) lançou um processo seletivo com 1.079 vagas e salários de até R$ 2,2 mil. O edital foi publicado na edição desta segunda-feira (13) do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas.

As oportunidades são para atuar na Secretaria Municipal de Educação de Parintins. A maior parte das vagas é destinada a professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental anos iniciais e finais, Educação de Jovens e Adultos, Educação Indígena e Educação Especial. Um dos cargos é o de professor de Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, com 160 vagas. É preciso ter curso Superior em normal superior ou licenciatura plena em pedagogia. O salário é de R$ 1.149,41.

Outro cargo é o de monitor de alunos com deficiência Educação Infantil e Ensino Fundamental há 138 oportunidades. Os requisitos são Ensino Médio, Magistério e cursos na área de Educação Especial, Educação Inclusiva e atendimento educacional especializado. Há também 31 vagas para monitor de alunos da Educação Infantil. É preciso ter Ensino Médio, Magistério e cursos de qualificação na área. Nos dois casos, o salário é de R$ 937.

O maior salário, de R$ 2.298,82, é para professor de atendimento educacional especializado, onde o candidato deve ter curso Superior em normal superior ou licenciatura plena em pedagogia, cursos na área de Educação Especial, Educação Inclusiva e atendimento educacional especializado.

Outra função disponível é de assessor administrativo I, com 20 vagas. As exigências são Ensino Médio e curso de informática básica. A remuneração é de R$ 937. Este também é o salário para inspetor de alunos, que oferta 23 oportunidades e pede Ensino Médio e curso de relações interpessoais.

O processo seletivo oferta vagas para motorista categoria B e categoria D, com salário de R$ 1,5 mil. Os requisitos são a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria exigida e Ensino Fundamental. Há ainda vagas para cozinheira e serviços gerais, onde é aceito o Ensino Fundamental incompleto.

O processo seletivo será feito por análise de currículos. A inscrição é gratuita e pode ser feita a partir de quarta-feira (15) até o dia 22 deste mês, na Escola Municipal Charles Garcia, na Rua Alfredo de Lima, bairro de Santa Rita de Cássia, em Parintins, das 8h às 17h. O edital está disponível no link http://www.diariomunicipal.com.br/aam/materia/4A3974D7.