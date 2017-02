Previdência do AM tem rombo de R$ 1,3 bilhão

O caixa fechará com R$ 1,36 bilhão no vermelho de um dos fundos de previdência do Estado, que cobre os servidores que ingressaram até dezembro de 2013

A previsão é que o déficit de um dos fundos com 60 mil segurados some R$ 2,5 bilhões, em 15 anos. Foto: Divulgação

Manaus - O déficit de um dos fundos de previdência do Estado do Amazonas deve fechar 2017 em R$ 1,36 bilhão, segundo o estudo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos. A estimativa do rombo consta do documento publicado na semana passada, no Diário Oficial do Estado (DOE), com o Orçamento da Seguridade Social de 2015 a 2091. A previsão é que o déficit do Fundo Financeiro de Aposentadorias e Pensões do Estado do Amazonas (FFIN) alcance R$ 2,5 bilhões, em 15 anos.

Os servidores ativos, inativos e os pensionistas são segurados de dois fundos. O primeiro é o FFIN, de responsabilidade do Estado, composto pelos servidores admitidos até 31 de dezembro de 2003. Este fundo é mantido por recursos exclusivamente do Tesouro, junto com as contribuições dos ativos.

Já os servidores que ingressaram a partir de janeiro de 2004, são segurados do Fundo Previdenciário (FPREV), de responsabilidade da Fundação Amazonprev, que gere os recursos da fatia equivalente ao Estado e da parte descontada dos servidores e faz aplicações para expandir o patrimônio previdenciário e assim pagar os segurados. Este fundo abriga os servidores que ingressaram no serviço público após a Reforma da Previdência de dezembro de 2003, estabelecida pela Emenda Constitucional 41.

Em 2017, as receitas previdenciárias do FFIN devem chegar a R$ 383,33 milhões, enquanto que as despesas previdenciárias chegarão a R$ 1,75 bilhão. O déficit, portanto, previsto para este ano, é de R$ 1,36 bilhão.

Esse saldo negativo é maior que a previsão de 2016, com déficit estimado em R$ 1,28 bilhão, e bem superior ao alcançado em 2015, quando as despesas previdenciárias superaram a receita em R$ 767,89 milhões. A receita previdenciária em 2015 foi de R$ 411,05 milhões e as despesas chegaram a R$ 1,17 bilhão.

O Demonstrativo da Projeção Atuarial estima que o déficit previdenciário chegue a R$ 2,1 bilhões, em 2024. Já em 2032, o saldo negativo da Previdência do Estado alcançará R$ 2,5 bilhões e, no ano seguinte, R$ 2,49 bilhões.

Já em 2091, último ano do Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos, o déficit previsto é de R$ 203,77 mil, o mais baixo do Orçamento da Seguridade Social, segundo a projeção.

Consultada, a Fundação Amazonprev informou que o déficit representa o valor atual dos aportes mensais que o Governo do Amazonas fará ao longo do tempo, para complementar a arrecadação do FFIN e honrar com o pagamento dos benefícios dos servidores vinculados a este fundo, conforme determina o Artigo 53 da Lei Complementar 30/2001. A lei criou o Regime Próprio de Previdência do Estado do Amazonas, após a Constituição de 1988, que estabelece, naquele artigo, que o Estado fará a contribuição mensal para custeio do Programa de Previdência equivalente ao dobro do valor da contribuição aportada pelos segurados e pensionistas.

Segundo a direção da Amazonprev, o FFIN não forma reservas financeiras para as despesas futuras, deste modo, as obrigações serão financiadas pelo Regime Financeiro de Repartição Simples. Este grupo não é renovável e se extinguirá gradativamente, com o passar dos anos, pela mortalidade natural dos seus participantes. Neste grupo estão todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas do Poder Executivo e Assembleia Legislativa do Estado (ALE), admitidos até a da data da publicação da Emenda Constitucional 41.

Já a saúde financeira do Fundo Previdenciário criado para quem ingressou no serviço público estadual, a partir de 2004, possui ativos de R$ 10,24 bilhões, enquanto que o custo anual dos benefícios representa R$ 10,1 bilhões, resultando em um superávit de R$ 114,2 milhões. O levantamento foi incluído na mensagem do governo do Estado encaminhada para a ALE, na semana passada, que abriu os trabalhos do ano legislativo.

De acordo com a Amazonprev, o Estado do Amazonas possui um total de 95.030 segurados da Previdência.

Desconto dos servidores deverá subir de 11% para 14%

A Reforma da Previdência deverá ser aprovada no Congresso Nacional ainda este semestre, conforme anunciou, na semana passada, o novo presidente eleito da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Além de unificar os regimes público e privado, as mudanças nas regras devem aumentar a contribuição dos servidores. A alíquota descontada mensalmente dos salários dos funcionários deverá subir dos atuais 11% para 14%.

O anúncio da elevação desse desconto já causou reação nas entidades dos servidores, especialmente do Sindicato dos Fazendários do Amazonas (Sifam) e do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Amazonas (Sispeam), que cobram uma ampla discussão com o governo do Estado, embora a decisão esteja nas mãos do Congresso.

De acordo com o Sispeam, atualmente, o governo do Estado paga 22% por servidor para a Amazonprev, além de repassar R$ 60 milhões por mês para a folha dos aposentados.

No mês passado, o governador José Melo disse que a situação da previdência estadual vai implicar “em sacrifícios”, ao citar dados que apontam para o desequilíbrio entre as receitas e as despesas no longo prazo. “A arrecadação da Previdência não é suficiente para bancar a totalidade dos aposentados, por isso todo mês o governo paga R$ 60 milhões para aposentados mesmo tendo R$ 3 bilhões no fundo”, disse Melo.

Atual regime próprio do Estado foi instituído por lei de 2011



A previdência dos servidores do Estado teve sua gestão efetuada por diversos órgãos, de acordo com as mudanças legais, como informa a Amazonprev.

Primeiramente, foi criado o Departamento de Assistência Social e Previdência (Daps), que assumiu os chamados pecúlios, concedidos através do Montepio. A concessão de pecúlio feita pelos Daps foi substituída pelos serviços do Instituto de Previdência e Assistência Social do Estado do Amazonas (Ipasea), que atuava na concessão de pensão, atendimento à saúde e construção de casas em conjuntos habitacionais para os servidores.

Em 1997, a parte do Ipasea que cuidava da moradia foi transferida para a Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab).

Em 1998, foi extinto o Ipasea e criado o Instituto de Previdência do Estado do Amazonas (Ipeam), que já não tinha responsabilidade sobre os serviços de assistência social, somente de concessão de pensões.

Em 2001, a Amazonprev surge como único gestor de Previdência no Estado, criada pela Lei Complementar nº 30, de 27 de dezembro de 2001 consolidada em 11 de dezembro de 2007, conforme o estatuto aprovado pelo Decreto Governamental 22.541, de 22 de março de 2002 e Contrato de Gestão firmado em 26 de março de 2002.

A partir de março de 2003, iniciou o processo de implantação, pondo fim ao modelo antigo de previdência social e passando a adequá-lo às normas estabelecidas pela Reforma Previdenciária de dezembro daquele ano, cujo objetivo era resolver o déficit previdenciário e garantir os benefícios aos servidores inativos do presente e, futuramente, aos que ainda estiverem na ativa.



Em 2011, por força da Lei Complementar 93, que criou o Regime Próprio de Previdência do Estado do Amazonas, foi criada a Amazonprev, com natureza jurídica de serviço social autônomo foi transformada em fundação, sem fins lucrativos, compondo a administração indireta do Poder Executivo, dotada de personalidade de direito público e autonomia administrativa, financeira e contábil.