Produção de óleo e gás natural tem queda no Amazonas

Petrobras reduziu a atividade de sete para cinco campos produtores na Bacia do Solimões, na região de Urucu, resultado contrário ao do País, quando a produção bateu recorde, em dezembro

A produção de petróleo em Urucu teve o maior recuo em dezembro, 14,8% de queda. Foto: Divulgação/Petrobras

Manaus - A Bacia do Solimões, produziu 4,2 mil barris por dia de petróleo e gás a menos em dezembro de 2016, comparado à produção diária de dezembro de 2015. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no Amazonas, houve queda de sete para cinco campos produtores. Já o País bateu recorde na produção de petróleo e de gás natural.

Na região de Urucu, em Coari (a 363 quilômetros a oeste de Manaus), foram produzidos 77 mil metros cúbicos (m³/d) a menos de gás natural por dia e 3,7 mil menos barris de petróleo diários (bbl/d), na comparação.

No Estado, o petróleo apresentou o maior recuo em dezembro de 2016 com 14,8% de queda na produção diária, com relação a dezembro de 2015. Enquanto o gás natural teve queda de 0,54% no período.

A Bacia do Solimões é responsável pela produção de 12% do gás natural do País, com os maiores campos produtores em terra firme. São Paulo detém 16% de participação na produção nacional e Rio de Janeiro com 46%, ambos com os campos na plataforma marítima.

Com relação a novembro, houve aumento nos dois combustíveis, de 0,44% no petróleo e de 1,61%, o que corresponde a 94 barris de petróleo por dia a mais e 222 mil m³ de gás natural acima de novembro. No total, o crescimento foi de 1,38% ou 1.490 barris equivalentes de óleo a mais em dezembro.

Brasil

A produção de petróleo totalizou 2,730 milhões de barris por dia (bbl/d) no País, superando os 2,671 milhões de bbl/d produzidos em setembro de 2016. Trata-se de aumento de 4,7%, se comparado com o mês anterior, e de 7,8%, se comparado com o mesmo mês em 2015.

Já a produção de gás natural foi de 111,8 milhões de metros cúbicos por dia, superando os 111,1 milhões de m³/d produzidos em novembro de 2016. O aumento foi de 0,6%, se comparado ao mês anterior, e de 11,3%, se comparado ao mesmo mês em 2015.

A produção total de petróleo e gás natural no País foi de aproximadamente 3,433 milhões de barris de óleo equivalente por dia.

O campo de Lula, na Bacia de Santos, foi o maior produtor de petróleo e gás natural, produzindo, em média, 710,9 mil bbl/d de petróleo e 30,8 milhões de m³/d de gás natural. A produção de petróleo de Lula é a maior já registrada por um campo no Brasil, superando o recorde anterior do próprio campo em novembro de 2016, que foi de 663,2 mil bbl/d.

Queima de gás

No Brasil, o aproveitamento de gás natural no mês alcançou 96,1%. A queima de gás em dezembro foi de 4,3 milhões de metros cúbicos por dia, um aumento de 13,5% se comparada ao mês anterior e de 28,3% em relação ao mesmo mês em 2015.

Os campos de Leste do Urucu e Urucu, na Bacia do Solimões, são o sexto e o sétimo com maior queima de gás natural do País.