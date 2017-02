Quatro seleções oferecem 639 vagas no interior com salários de até R$ 3 mil, no AM

Manacapuru oferta a maior quantidade de vagas, a maioria para professores. Foto: Felipe Araújo/ AE

Manaus - Quatro editais de processos seletivos ofertam 639 oportunidades de emprego no interior do Amazonas. Os salários chegam a R$ 3 mil e há vagas para níveis Fundamental, Médio e Superior.

Um dos processos seletivos lançados é o da Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Manacapuru (a 68 quilômetros a oeste de Manaus), com 396 vagas. Há vagas para professor da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação Indígena, com salário de R$ 1.281,10. Os candidatos precisam ter licenciatura em Normal Superior ou Pedagogia.

O processo seletivo também oferta 64 vagas para auxiliar de serviços gerais, com remuneração de R$ 937. O candidato pode ter Ensino Fundamental incompleto nesta função. Outras 39 vagas são para assistente administrativo, onde é pedido Ensino Médio. O salário é de R$ 937.

A seleção para a Semed de Manacapuru também oferta vagas para Ensino Superior, como engenheiro civil, com salário de R$ 3 mil. Há ainda vagas para auxiliar de almoxarifado, digitador, motorista e técnico em contabilidade.

Os candidatos devem se inscrever no Grêmio Recreativo dos Cabos e Soldados de Manacapuru, na Rua Etelvina Gadelha, bairro São José, em Manacapuru, entre 13 e 17 de fevereiro, das 8h às 17h. O edital está no link http://www.diariomunicipal.com.br/aam/materia/94CBB8E3.

Outro edital é o do Instituto Municipal de Engenharia, Fiscalização, Segurança e Educação do Trânsito e Transporte de Manacapuru (Imtrans), com 26 vagas. O edital pode ser consultado no link www.diariomunicipal.com.br/aam/materia/34D47097.

Há 20 vagas para agente de trânsito, cargo voltado a pessoas com Ensino Médio, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria AB, AD ou AE, conhecimentos básicos em informática e curso de agente de trânsito. O salário é de R$ 1,2 mil. Outros cargos abertos são os de serviços gerais e vigia, que oferecem seis vagas. O requisito exigido é Ensino Médio e a remuneração mensal é de R$ 1 mil.

Há também o processo seletivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto em Manacapuru (Saae), que oferta 20 oportunidades. O edital foi publicado no link www.diariomunicipal.com.br/aam/materia/57711417. Na Saae, há nove vagas para bombeiro hidráulico e operador. O salário é de R$ 1 mil. A função de assistente administrativo, com quatro oportunidades, é para pessoas com Ensino Médio. A remuneração é de R$ 1 mil.

As inscrições para o Imtrans e o Saae podem ser feitas entre hoje e sábado, das 8h às 17h. No dia 11, último dia de inscrições, o atendimento será das 8h às 12h. O local de inscrições é a sede do Grêmio Recreativo dos Cabos e Soldados de Manacapuru.