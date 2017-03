Recalls: Mais de 9,6 milhões de produtos e serviços apresentaram algum defeito 

Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, 138 campanhas de chamamento foram realizadas por 43 empresas. O número foi o maior registrado desde 2003, quando teve início a série histórica

Fiat foi a que mais fez chamamentos para reparos em airbags. Foto: Reprodução/Fiat

Brasília - Em 2016, mais de 9,6 milhões de produtos e serviços foram alvos de recall, ou seja, foram reconhecidos pelas próprias empresas como tendo algum defeito, segundo da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senacon).

Ao todo, foram divulgadas 138 campanhas de chamamento por 43 empresas. De acordo com a Senacon, o número foi o maior registrado desde 2003, quando teve início a série histórica. Nos últimos dez anos, o Brasil teve crescimento de mais de 200% no número de recalls realizados.

Do total de produtos submetidos a recall no, ano passado, 76% são automóveis e 7,2%, motos. Aparecem ainda na lista, em menor número, produtos eletrônicos, alimentícios, cadeiras plásticas e bicicletas, entre outros. A maior parte dos chamamentos (90%) estava relacionada a riscos de lesão e ferimentos pelo uso dos produtos.

Outro destaque no levantamento foi o alto número de recalls de airbags (bolsas de ar) fabricados pela empresa japonesa Takata. Foram 40 chamamentos referentes a dispositivos instalados em 2,5 milhões de carros de 13 marcas distintas. Entre as empresas que mais realizaram chamamentos estão a Fiat (14), a Porsche Brasil (13) e a Toyota do Brasil (10).

Até o fim de dezembro do ano passado, 415 mil consumidores foram atendidos.