Redução do ICMS da cesta básica não beneficia o cidadão do Amazonas

Lei visa baratear os itens essenciais para o consumidor com a renúncia fiscal de aproximadamente R$ 30 milhões ao ano. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - O Projeto de Lei Complementar (PL) que reduz de 18% para 4% a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dos produtos que compõem a cesta básica do Amazonas promete baratear os itens essenciais para o consumidor com a renúncia fiscal de aproximadamente R$ 30 milhões ao ano, segundo a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). Durante seis anos, de 2005 a 2011, o governo do Estado beneficiou o comércio com a isenção, apesar da renúncia não ter surtido efeito no preço final dos produtos.

A redução da alíquota do tributo para os itens básicos foi aprovado na semana passada pela Assembleia Legislativa do Estado (ALE).

A conselheira fiscal da Associação das Donas de Casa do Amazonas (ADCEA), Elisabete Maciel, conta que muitas pessoas nem sabiam do benefício que esses produtos tinham. “Eram 15 produtos que tinham essa redução para colaborar com a diminuição do valor da cesta básica, mas, quando chegávamos ao supermercado, não víamos quais produtos estavam com a redução e se estávamos tendo acesso a um preço mais barato”, disse.

Segundo ela, foram inúmeras as discussões na época, quando ela ainda presidia a associação. “Buscamos na Assembleia Legislativa (ALE), pedimos audiência pública e discutimos isso com os deputados, supermercados e a Sefaz, que alegou não ter corpo técnico suficiente para fiscalizar a redução nos preços”, disse a dirigente.

Para Maciel, a renúncia não trouxe benefícios mensuráveis ao consumidor. “Só os supermercados lucraram com isso, porque não pagavam o ICMS e vendiam pelo preço que queriam”, destaca.

Somente em três anos, de 2008 a 2010, a renúncia fiscal da Sefaz para baratear os produtos da cesta básica chegou a R$ 128,8 milhões, uma média de R$ 43 milhões por ano.

A Sefaz ainda não definiu quais os produtos que terão o benefício, mas, segundo o secretário Jorge Jatahy, a estimativa é que a renúncia chegue a R$ 30 milhões ao ano. “A mensagem do governo (enviada e aprovada pela ALE) deu autorização para alterar a legislação para que o Executivo faça esse decreto regulamentando a isenção”, explica Jatahy.

O novo Projeto de Lei Complementar 03/2017 volta com obrigações e penalidades aos comerciantes que não reduzirem os preços, após a isenção. Segundo o secretário, o beneficio anterior, criado em 2005 e que vigorou até 2011, não obrigava o repasse dos benefícios ao preço final. “Vamos fazer num formato de regime especial com ato declaratório das obrigações e envio de relatórios para serem disponibilizados aos órgãos e comissões de defesa do consumidor para que possa ser fiscalizado”, disse.

De acordo com Jatahy, será possível avaliar se houve redução do preço com o levantamento da atual margem dos produtos e margem alterada. “Mesmo não tendo cem por cento de certeza, mas, se eu suspeitar e tiver indícios que não está ocorrendo o repasse pelo comerciante, eu posso cancelar o regime dele”, disse.

Cesta básica

A pesquisa mais recente do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), apontou o custo da cesta básica de Manaus em R$ 375,44.

Com esse valor, Manaus ocupa a 15° colocação no ranking das cestas mais caras, dentre as 27 capitais onde é realizada a pesquisa.

Em janeiro deste ano, o conjunto de itens alimentícios essenciais custava R$ 395,79, e ficou R$ 20,35 mais barato. Em fevereiro de 2016, a cesta básica custava R$ 437,86.