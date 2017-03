Residências de estudantes estão no radar de incorporadoras

Empresas planejam colocar à disposição de universitários pelo menos 6 mil camas. Foto: Eraldo Lopes

São Paulo - Pouco explorado e quase desconhecido no Brasil, o segmento de residência estudantil começa a atrair investidores e, segundo analistas, deve se desenvolver de forma acelerada nos próximos anos no País. Empresas do setor, como Mitre Realty e Uliving Brasil, planejam colocar à disposição de universitários pelo menos 6 mil camas até 2021.

Chamado no exterior de ‘student housing’, o segmento de locação para estudantes universitários é maduro nos Estados Unidos e na Europa.

“É inegável que há demanda. O segmento reúne um grupo (os estudantes) denso e com perfil muito parecido. Vai ter um momento em que o setor vai explodir, só não sei dizer quando será”, afirma o vice-presidente de investimentos da gestora HSI, Diogo Bustani, que tem estudado o potencial da área no Brasil. “Temos de entender ainda quanto podemos cobrar, qual o custo e quanto tempo levará para que os empreendimentos sejam ocupados”.

A Uliving Brasil é pioneira em São Paulo, onde tem 138 camas em operação (na capital e em Sorocaba) e deverá oferecer mais 303 até o fim do ano. A empresa tem como meta atingir 3,5 mil camas em cinco anos, um projeto que demandará aporte de R$ 100 milhões Para alcançar o objetivo, a Uliving montou um conselho de administração, do qual faz parte Roland de Bonadona, ex-presidente da rede hoteleira Accor na América do Sul.

“Há uma demanda latente no País e a participação das residências é quase inexistente. Quando começamos na hotelaria econômica (com a Accor), também era assim. Pensei: ‘quem sabe a história se repete’. Agora precisamos desenvolver uma maneira local, brasileira, de operar”, diz Bonadona.

A Uliving estuda instalar unidades em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pernambuco, além de São Paulo, de acordo com o diretor de operações, Celso Martineli. Até o ano passado, a empresa vinha trabalhando em parceria com a incorporadora Mitre Realty. As duas companhias, no entanto, separaram seus projetos e, agora, a Mitre projeta colocar no mercado outras 2,5 mil camas em quatro anos, com investimento de R$ 320 milhões.

A Mitre fechou parceria com a Readstone, que opera 13 mil camas para estudantes nos EUA e deverá ficar responsável pela administração dos empreendimentos no Brasil.

A incorporadora Vitacon é outra que desenvolve projeto semelhante em São Paulo. Diferente de suas concorrentes, a Vitacon optou por permitir que não estudantes também aluguem os apartamentos.

Preços

A Mitre estima que o aluguel do apartamento (que inclui o condomínio) para um estudante em seu primeiro empreendimento custará R$ 2.600. Segundo Fabricio Mitre, o valor é semelhante ao aluguel e condomínio de um apartamento de um dormitório na mesma região onde o empreendimento será construído. O executivo ressalta, ainda, que os imóveis são mobiliados e que o prédio terá sala de estudos, academia e piscina.

No residencial da Uliving que já está em operação, uma suíte individual custa R$ 2,1 mil por mês, incluindo luz, água, internet e limpeza a cada 15 dias. A cozinha é compartilhada.