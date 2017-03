Sai resolução do BC que proíbe juros de mercado por atraso de pagamento

Os bancos poderão cobrar os juros de mora, e, no caso dos juros remuneratórios, a mesma taxa pactuada no contrato

O Banco Central destacou que a medida uniformiza as operações de crédito e torna as regras mais claras para os clientes. Foto: Mônica Zarattini/AE

Brasília - Os bancos não poderão mais cobrar taxas de juros de mercado dos clientes no caso de atraso nos pagamentos. A medida foi determinada na última quinta-feira por resolução do Banco Central (BC), que entra em vigor em 1° de setembro, publicada ontem do Diário Oficial da União (DOU).

Atualmente, os bancos podem cobrar juros de mora (punitivos) e juros remuneratórios. No caso dos juros remuneratórios, cobrados por dia de atraso, os bancos podem fixar a taxa com base nos juros definidos na ocasião da assinatura do contrato ou de acordo com as taxas vigentes de mercado.

Com a decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN), os bancos podem cobrar os juros de mora, e, no caso dos juros remuneratórios, a mesma taxa pactuada no contrato para o período de adimplência da operação. Segundo a publicação no Diário Oficial, “é vedada a cobrança de quaisquer outros valores além dos encargos previstos nesta resolução”.

O BC destacou que a medida uniformiza as operações de crédito e torna as regras mais claras para os clientes. No atual momento de queda de juros, no entanto, ela não significa juros mais baratos, pois as taxas (dos novos contratos) podem estar mais baixas do que os juros fixados no momento de assinatura dos contratos.