Samsung prepara edital para programa de apoio à startups 

O programa deverá dar uma atenção especial às startups e incubadoras da região amazônica. Foto: Divulgação

Manaus – A Samsung prepara, para o segundo semestre deste ano, o lançamento de um novo edital do Programa de Promoção da Economia Criativa, que tem como objetivo apoiar startups de todo o País, por meio de atividades intensivas de capacitação e apoio financeiro. O anúncio foi feito durante o Workshop de Incubação de Empreendimentos Inovadores e Competitividade Regional, promovido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas (Fapeam) e Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec).

De acordo com o coordenador nacional do Programa de Promoção da Economia Criativa da Samsung, Antonio Marcon, além da Anprotec, que já é parceira do projeto, o novo edital contará com o apoio da Fapeam. Ele explica que, nessa etapa, o programa deverá dar uma atenção especial às startups e incubadoras da região amazônica.

Segundo Antonio Marcon, o workshop promovido pela Fapeam e Anprotec foi de extrema importância, para se conhecer melhor as prioridades estratégicas mapeadas pelo governo do estado e, assim, a Samsung poder apoiar startups com o perfil para atender essas demandas.

“Dentro dos temas apresentados no evento já é possível verificar áreas importantes, como a sustentabilidade, indústria de eletroeletrônicos e o agronegócio, em que a Samsung tem bastante interesse em apoiar”, afirmou.

Marcon ressalta que, no fim do ano passado, a Samsung realizou um evento durante o qual foi possível reunir instituições que atuam com inovação tecnológica, incubadoras e startups da região e identificar os desafios técnicos e legais nesse segmento. “O workshop, então, foi uma continuação e serve como base para que as incubadoras preparem-se para o próximo edital de apoio que a Samsung está organizando”, ressaltou.

No primeiro ciclo do programa de economia criativa da Samsung, oito startups foram selecionadas para acelerar seus projetos durante seis meses, por meio de atividades intensivas em mentoria, capacitação e apoio financeiro. No segundo edital, 12 startups foram selecionadas.

Parceria

O Programa de Promoção da Economia Criativa é resultado da parceria firmada em 2015 entre Samsung e Anprotec, voltada à promoção do empreendedorismo e da inovação. Por meio da parceria, a Associação se comprometeu a realizar treinamentos, articular políticas públicas e propagar conhecimento sobre economia criativa para seus associados e empresas inovadoras. A Samsung, por sua vez, atua como facilitadora da relação entre a Anprotec e o CCEI, identificando projetos aptos a participarem do Programa. Em cinco anos, a empresa investirá US$ 5 milhões no projeto.