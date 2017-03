Saque do FGTS exige cuidados

Atendimento na Caixa bateu recorde, na última sexta-feira, no Amazonas. Foto: Sandro Pereira

Manaus - Ir à agência bancária acompanhado de alguém, estar atento às ‘saidinhas de banco’ e evitar andar com o dinheiro exposto são algumas das dicas de segurança que especialistas indicam a quem vai sacar os recursos de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A atenção deve ser redobrada de quem for à Caixa Econômica para evitar assaltos. No Paraná, por exemplo, bandidos levaram R$ 2,2 mil de um homem na saída de uma unidade da Caixa no município de Ponta Grossa.

A Polícia Militar do Amazonas informou que vai intensificar as rondas nas proximidades das agências da Caixa Econômica do Centro da cidade e dos bairros, em um trabalho de prevenção a possíveis assaltos nesse período.

No Paraná, a Polícia Militar (PM) intensificou o patrulhamento, a exemplo de Santa Catarina, onde a escala dos policiais foi ajustada e parte do efetivo foi remanejado. Além disso, policiais à paisana se misturaram aos clientes bancários para surpreender a eventual ação de criminosos.

Já no Distrito Federal, um esquema especial de segurança, com escalas extra de trabalho, está em vigor desde a última quinta-feira.

Dicas para a hora do saque

Quem for sacar o benefício pode, dependendo do valor, fazer uma aplicação em conta poupança, de acordo com o Sindicato dos Bancários do Amazonas.

A transferência de recursos do FGTS para qualquer outro banco pode ser feita gratuitamente, a pedido do trabalhador. Ao receber a quantia a que tem direito, conforme o calendário anunciado pela Caixa, o beneficiário deve solicitar que o valor seja automaticamente transferido para a conta indicada por ele, via DOC ou TED.

Policiais recomendam que as pessoas, principalmente idosos, evitem ir sozinhas sacar qualquer quantia, não aceitem a ajuda de estranhos e estejam atentas à movimentação no interior dos estabelecimentos, alertando a segurança caso desconfiem do comportamento de alguém.

Para quem estiver de carro, é recomendável não permanecer muito tempo parado após deixar a agência e entrar imediatamente no veículo.

Pagamento de dívidas

A maioria dos que vão sacar o recurso do FGTS vai aproveitar o dinheiro para o pagamento de contas, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (Abevd).

A instituição dá uma dica para que o saque seja aplicado em algum investimento, como o mercado de vendas diretas.

Quem pode sacar

Pode fazer o saque quem teve contratos de trabalho encerrados até 31 de dezembro de 2015. O pagamento seguirá um calendário específico, que leva em conta o mês de aniversário do trabalhador. No mês que vem, poderão fazer o saque os nascidos em março, abril e maio.

Valores até R$ 1,5 mil podem ser sacados no autoatendimento somente com a senha do Cidadão. Para valores até R$ 3 mil, o saque pode ser feito com o Cartão do Cidadão e a senha no autoatendimento, em lotéricas e correspondentes Caixa. Acima de R$ 3 mil, os saques devem ser feitos nas agências do banco.

O saque das contas inativas começou no último dia 10 (sexta-feira passada) e vai até o dia 31 de julho, e a expectativa é que 4,8 milhões de brasileiros saquem o benefício.

Criminosos têm usado a Internet para roubar dados pessoais de trabalhadores com direito ao saque

Os especialistas em segurança da internet alertam que os cibercriminosos têm usado o saque do FGTS como tema em seus ataques, visando enganar usuários interessados em obter mais informações sobre o pagamento do valor esperado.

Para disseminar os ataques os criminosos têm usado sites falsos, e-mails maliciosos e posts em redes sociais, tudo com o objetivo de distribuir trojans bancários, alterar o roteador da vítima e assim roubar dados pessoais.

O interesse pelo saque do FGTS tem crescido na medida em que o governo libera para pagamento as primeiras parcelas – a quantidade de sites não oficiais com detalhes sobre o pagamento é bastante grande, e os criminosos têm usado esse interesse para infectar os incautos. Os primeiros ataques se deram através de mensagens de e-mail com links apontando para arquivos maliciosos.

Outro vetor de distribuição dos ataques são as redes sociais – especialmente o Facebook, onde criminosos têm criado páginas falsas e até mesmo comprado anúncios para divulgar as páginas maliciosas.

A página falsa prometia a possibilidade de transferir dinheiro das contas inativas do FGTS para outros bancos, quando na verdade um script malicioso tentaria alterar os DNSs do roteador da vítima durante o acesso, configurando assim redirecionamentos maliciosos para sites falsos de bancos brasileiros.

Trabalhadores fazem denúncias de problemas com depósitos

O governo recebeu 239 denúncias de problemas com o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) desde que foi anunciada a liberação do saque das contas inativas, informou o Ministério do Trabalho.

Se o trabalhador constatar que não teve o FGTS depositado corretamente, pode formalizar denúncia contra a empresa. Segundo o chefe da Divisão de Fiscalização do FGTS no Ministério do Trabalho, Joel Darcie, a denúncia fica registrada como anônima, evitando possíveis prejuízos ao emprego. “Ele pode procurar o sindicato da categoria profissional ao qual ele pertence ou uma superintendência, agência ou gerência do Ministério do Trabalho na cidade dele”.

Segundo a Lei 8.036/1990, todos os empregadores são obrigados a depositar, em conta bancária vinculada, o correspondente a 8% da remuneração do trabalhador no mês anterior. Nesse percentual devem ser incluídos cálculos referentes a comissões, gorjetas e gratificações. Os depósitos do FGTS devem ocorrer mensalmente até o dia 7. Quando a data não cair em dia útil, o recolhimento deverá ser antecipado. As empresas são obrigadas a comunicar mensalmente os empregados sobre os valores recolhidos.