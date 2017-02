Sede da Semmasdh terá posto para emissão de Carteira de Trabalho

O posto funcionará apenas às sextas-feiras, com emissão de até 30 carteiras por semana. Sede da secretaria está localizada no bairro Praça 14

Serviço visa facilitar o acesso das pessoas atendidas pelo Cadastro Único ao mercado de profissões. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - Para facilitar o acesso das pessoas atendidas pelo Cadastro Único ao mercado de profissões, a partir desta sexta-feira (24), a sede da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), na esquina da avenida Ayrão com a rua Ferreira Pena, bairro Praça 14, zona sul, passará a contar com um posto de atendimento da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Social (Semtrad) para emissão de Carteira de Trabalho.

Serão atendidos pelo posto, pessoas em situação de extrema pobreza, população em situação de rua, vítimas de violência, de situações de calamidade pública, dentre outros. O posto funcionará apenas às sextas-feiras, com emissão de até 30 carteiras por semana.

A Semmasdh já realiza atividades de apoio à obtenção do registro civil de nascimento e de toda a documentação básica.

Documentos para acessar o serviço (todos originais):

1º via: RG; CPF; Comprovante de Residência; Certidão de Nascimento ou Casamento.

Segunda via (perdida): RG; CPF; Comprovante de residência; Boletim de ocorrência; Número da CTPS perdida; Certidão de Nascimento ou Casamento.