Seguro-defeso deve totalizar R$ 250 milhões no AM, diz INSS

Benefício é pago durante a proibição da pesca, no período do defeso. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - No Amazonas, 66 mil pescadores artesanais devem receber o seguro-defeso, correspondente aos anos 2016 e 2017, e movimentar R$ 250,6 milhões na economia. O balanço do pagamento equivalente a um salário minimo foi apresentado nesta quarta-feira, pela Gerência-Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Da estimativa inicial do órgão, de 94.502 beneficiados no Amazonas, houve uma redução para 77.062 requerimentos recebidos pelo instituto. Desta quantidade, 61.576 (80%) já foram concedidos, o que corresponde a R$ 230,7 milhões. Outros 5.294, de 17.724 requerimentos pendentes ainda estão em processamento.

Até esta sexta-feira, o órgão deve concluir o processamento do restante das exigências de requerimentos ao benefício.

Dos 17.724 que estavam pendentes, 12.430 foram processados, com 80% (9.944) destes requerimentos concedidos. O INSS tem como expectativa injetar mais R$ 19,8 milhões com os pagamentos pendentes do seguro-defeso totalizando os R$ 250,6 milhões.

Do total de requerimentos, 7.706 (10%)não foram aprovados. Na maioria dos casos, o benefício foi indeferido devido o pescador estar com a carteirinha no Registro Geral de Pesca (RGP) inativa (suspensa/cancelada) ou por ter outra fonte de renda. O seguro é pago no período de reprodução das espécies, quando a pesca é proibida.

“O pescador está sendo melhor enquadrado. Tivemos de 12 mil a 13 mil (requerimentos em) exigências só com problemas de vinculação, da matrícula (do pescador) sem o CPF. E com a nova normatização, o pescador precisar ter o CPF vinculado a matrícula CEI (categoria Segurado Especial, pescador artesanal de titularidade do requerente) para cruzar os dados e ver se está em outra atividade”, explicou o Gerente-Executivo do INSS, Clizares Santana.

Desde 2015, o processamento dos requerimentos e pagamentos do benefício do Seguro-Defeso para Pescador Artesanal (SDPA) passou do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para o INSS. Em Manaus, a Gerência-Executiva do INSS iniciou o processamento dos requerimentos no dia 15 de novembro e encerrou no dia 14 de março. Foram utilizados 66 servidores para trabalhar diretamente no processamento.

Para agilizar o recebimento das exigências ao seguro-defeso no Estado, o INSS firmou 137 Acordos de Cooperação Técnica (ACT) com entidades representativas dos pescadores do Amazonas, que encaminhavam ao órgão os requerimentos dos pescadores. “Isso facilitou a vida do pescador, porque se não ele teria que se deslocar para uma das agências de Previdência Social e só temos 27 agências em 20 municípios”, disse Santana.

Novas regras reduzem número de pescadores beneficiados

A redução na quantidade de pescadores beneficiados se deve às novas exigências do governo federal. “O Decreto Nº 8.967 (de 23 de janeiro de 2017) já traz um cronograma do recadastramento, que acontece no final de abril e início de maio. Os pescadores que estiverem com suas carteiras (do RGP) suspensas ou canceladas poderão regularizar a situação”, disse Clizares Santana.

No Amazonas, o município de Manacapuru (a 68 quilômetros a oeste de Manaus) lidera o número de requerimentos, com 6.910 pedidos, seguido por Itacoatiara (a 176 quilômetros a leste), com 4.111 requerimentos, e Tapauá (a 449 quilômetros a sudoeste de Manaus), com 3.228 solicitações.

O gerente-executivo do INSS, em Manaus, ainda prometeu fechar o processamento dos requerimentos do próximo caendário do benefício, de 2017/2018, até o dia 31 de dezembro deste ano. “A tendência é que o processamento do seguro-defeso seja automático a partir que o pescador esteja com seus dados cadastrais atualizados e de forma regular. Isso já está definido no Decreto 8.967”, completou Santana.