Seis em cada dez negociações salariais ficaram abaixo da inflação em 2016  

Ano de 2016 teve queda significativa em reajustes salariais. Foto: Divulgação

Manaus - Mais que dobrou o número de reajustes salariais abaixo da inflação em 2016, no Amazonas. De acordo com o balanço do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), somente 9,5% dos 21 reajustes salariais analisados alcançaram índices que incorporaram ganhos reais aos salários dos trabalhadores do Estado. A variação real média dos reajustes salariais em 2016 apresentou recuo de 1,13%, mais que o dobro da média nacional que cedeu 0,52% nos salários durante o ano.

Os reajustes concedidos acima da inflação se concentraram na faixa de aumento real de 0,01% a 1%. Enquanto 23,8% dos reajustes alcançaram apenas a reposição da inflação, 66,7% não conseguiram repor nem mesmo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que em 2016 acumulou 6,57%.

No período analisado, 2016 foi o ano em que os reajustes acima da inflação apresentaram a queda mais significativa. Em 2015, 30% das negociações ficaram abaixo da inflação, enquanto no ano anterior nenhuma negociação teve perda real e 95% tiveram aumentos acima da inflação.

Setores

Com os impactos da crise econômica, apenas 13,3% das 15 unidades de negociação do setor industrial obtiveram aumentos acima da inflação e 60% apresentaram perdas salariais.

A crise também afetou o setor de serviços. Das cinco unidades de negociação estudadas, 80% registraram perdas salariais. Nenhuma das unidades conseguiu aumentos reais de salários.

Na única unidade de negociação analisada no comércio amazonense, o reajuste não conseguiu repor a inflação do período. As perdas se concentraram no intervalo de 1% a 2% do INPC.

Nacional

Na Região Norte, 47,9% dos reajustes analisados resultaram em perdas reais, somente 14,6% dos reajustes tiveram valor maior que a inflação e os demais 37,5% ficaram no mesmo patamar.

Na média nacional, 19% dos reajustes analisados resultaram em ganhos reais aos salários e 37% ficaram abaixo da inflação.