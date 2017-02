SPC tem serviço online para encontrar documentos perdidos ou furtados

Risco de fraudes é reduzido, já que os estabelecimentos comerciais são informados do problema. Foto: EBC

São Paulo - Os feriados prolongados são épocas propícias para as pessoas perderem seus documentos ou serem roubadas. Durante o carnaval, todo cuidado é pouco, mas ainda assim é comum deixar de tomar cuidados essenciais. Cair na mão de golpistas é fácil e basta perder a carteira de identidade ou o CPF para ser vítima de tentativa de fraude, conhecida como roubo de identidade.

Em caso de roubo, primeiramente é necessário que a vítima realize o Boletim de Ocorrência (BO) – em alguns Estados brasileiros pode ser feito também pela internet.

Além de fazer o BO, quem teve um documento roubado ou perdido no carnaval pode utilizar o ‘SPC Alerta de Documentos’, serviço do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) que dá ao consumidor a oportunidade de manter seus documentos em segurança. Em caso de perda, roubo, furto ou extravio de documentos pessoais, como CPF, o consumidor deve comparecer pessoalmente até um balcão de atendimento do SPC Brasil com o Boletim de Ocorrência em mãos.

Com isso, o risco de fraudes é reduzido, já que os estabelecimentos comerciais são informados do problema, evitando os problemas decorrentes de ter seus dados pessoais utilizados por golpistas nas compras a prazo, quando são realizadas consultas no banco de dados do SPC para a concessão de crédito.

Além disso, o SPC Brasil também disponibiliza o ‘SPC Avisa’, para a prevenção de fraudes e constrangimento. Ao contratá-lo, o consumidor recebe informações sempre que seu nome for incluído, excluído ou alterado no banco de dados do SPC Brasil, seja por e-mail ou SMS.

Para consultar o Posto de Atendimento do SPC Brasil mais próximo de sua residência, o consumidor deve acessar a página: https://www.spcbrasil.org.br/consumidor/postos-atendimento.

Para contratar o monitoramento do documento, o consumidor deve acessar a página: https://www.spcbrasil.org.br/produtos/produto/45-spc-avisa.