Servidores da Susam também ameaçam parar e pedem reajuste

Servidores reivindicam Plano de Cargos e Salários (PCS) e reajuste. Foto: Francisco Araújo

Manaus - Após a aprovação de paralisação de advertência dos professores da Secretaria de Educação (Seduc), os servidores da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) farão uma manifestação pelo reajuste da categoria que também está há três anos sem correção salarial. Os trabalhadores ameaçam entrar em greve caso não sejam recebidos pelo governador José Melo.

Com data-base em 1º de maio, eles reivindicam reajuste de 24%, que é a inflação do período desde o último, em 2014. “As nossas progressões, que é o reenquadramento de nível por tempo de serviço que está contemplado no Plano de Carreiras Cargos e Salários de 2009, não estão sendo cumpridas há quatro anos, então, é uma defasagem em torno de 17%. Juntando tudo a gente tem uma perda de mais de 40% do nosso salário”, disse o membro da Associação Brasileira de Enfermagem, Everton Gomes.

Os servidores também reivindicam uma pauta ampliada, como a concessão de vale-alimentação para todos os funcionários da secretaria. “Estamos pedindo ainda o retorno do ticket-alimentação para as fundações e sede e que seja abrangente a todos os servidores”, disse Gomes.

Farmacêuticos

De acordo com a direção das entidades dos trabalhadores, são 30 mil servidores da Susam que ameaçam paralisar as atividades caso não sejam recebidos pelo governador José Melo. “Se eles não conversarem conosco, vamos parar, porque estamos indo trabalhar com dívidas, temos colegas em sérios problemas financeiros, dormindo no hospital e cobrindo plantões dos colegas para poder enfrentar essa crise”, destacou a presidente do Sindicato dos Farmacêuticos, Cecília Motta.

A manifestação será hoje, em frente a sede do governo, na Avenida Brasil, bairro Compensa, zona oeste, até o meio-dia. Após o ato, os servidores vão se reunir para aprovar ou não a greve, informou o sindicato.