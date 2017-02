No AM, só sete consumidores geram a própria energia

O engenheiro Pedro Mouta instalou 42 placas fotovoltaicas e a conta mensal caiu de R$ 1,5 mil para R$ 260, após o investimento de R$ 100 mil, com expectativa de retorno após cinco anos. Foto: Sandro Pereira

Manaus - O Amazonas possui apenas sete consumidores que fabricam a própria energia de suas casas ou empresas. São conexões de micro e minigeração de energia, com base em dados de 25 de janeiro de 2017, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que fazem do Amazonas o segundo Estado do País com o menor número em geração de energia pelos próprios clientes das distribuidoras.

Das sete conexões, quatro são em moradias de Manaus. Todos os consumidores que optaram por gerar sua própria energia, em casa, escolheram a radiação solar, segundo a agência reguladora.

Um deles é o engenheiro mecânico Pedro Mouta, que instalou 42 placas solares, chamadas de placas fotovoltaicas, em maio de 2016. Juntas, as placas geram 1.500 quilowatts-hora mês (kWh/mês) e abastecem 90% do consumo de energia elétrica da casa de Pedro. O sistema da casa do engenheiro tem potência de 13 quilowatt-pico (kWp). Foi a primeira casa a instalar energia solar em Manaus.

Com uma casa no sistema trifásico, Pedro paga uma taxa mínima de 100 kWh/mês à Amazonas Energia. É a taxa de disponibilidade, pelo fato da energia da casa de Pedro ser no sistema ‘on-grid’, conectada à rede de distribuição.

O investimento total foi em torno de R$ 100 mil. Além das placas solares, o sistema tem aparelhos de distribuição de energia na casa, como o inversor, que transforma a Corrente Contínua (DC), própria da energia solar, em Corrente Alternada (AC), a energia que vem da rede de distribuição. “A ideia é a economia e a questão do meio ambiente. O sistema se paga em torno de cinco anos. A partir do quinto ano, é só retorno”, disse Pedro. A durabilidade do rendimento da geração das placas é de 25 anos.

Para o engenheiro, o custo-benefício da geração em casa é comprovado. Quando a casa de Pedro era abastecida apenas pela energia gerada pela Amazonas Energia, a conta de luz era no valor de R$ 1,5 mil. Após passar a gerar energia, o valor das faturas caiu para R$ 260, quase seis vezes menor. A casa de Pedro tem mais de 12 aparelhos de ar-condicionado.

O forte sol que atinge Manaus é um dos pontos fortes para o uso da energia solar. A radiação que atinge Manaus só não é melhor que o Nordeste por conta da presença de nuvens, segundo Pedro Mouta. Através de um aplicativo de celular, é possível acompanhar a geração de energia, como a radiação solar e a temperatura. Mouta está apostando no mercado e abrindo uma empresa na capital, especializada na instalação de placas solares.

As demais conexões de micro e minigeração de energia do Amazonas são de consumidores das classes industrial e comercial. No total, as sete conexões têm potência instalada de 54,86 kW, segundo a Aneel.

No ranking nacional, o Amazonas fica atrás somente do Acre em menor número de geração de energia pelos próprios consumidores. O Acre tem apenas quatro consumidores fabricando a própria energia e potência instalada de 11 kW.

ICMS alto e falta de crédito desestimulam instalação local

Os principais entraves ao crescimento do uso da energia solar no Amazonas são a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e a dificuldade de acesso ao crédito. O Amazonas está entre os seis Estados que não abriram mão do ICMS sobre a energia gerada pelo próprio consumidor.

“Das 27 Federações, 21 já aderiram à isenção do ICMS na conta (de luz). Então, isso é um fator importante e o Amazonas é um dos que não aderiu ainda. Estamos na Amazônia, a questão do meio ambiente é muito importante aqui e o governo do Estado ainda não incentivou a energia solar”, afirmou Mouta.

O engenheiro afirma que a cobrança é incoerente. “Da conta em torno de R$ 260, uma parte dela é alíquota de ICMS em cima da energia que estou gerando. Não tem sentido. O que é o ICMS? É o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Eu estou pagando imposto em cima do que estou gerando. Não estou vendendo pra ninguém, estou usando pra mim. É incoerente”, disse o engenheiro. A alíquota sobre a conta de luz é de 25%.

O outro ponto é o acesso ao crédito, já que não se trata de um investimento baixo. “Estão faltando linhas de crédito, com taxa de juros mais baixas, comparando a taxa de juros para construir, como a Caixa Econômica tem. Aí a coisa vai deslanchar mais rápido”, disse Pedro Mouta.

Regra foi instituída em 2012 e a meta é que até 2024 mais de 1,2 milhão tenham geração própria

A geração de energia pelos próprios consumidores foi possível a partir da Resolução Normativa Aneel nº 482/2012. A norma estabelece as condições gerais para o acesso de micro e minigeração aos sistemas de distribuição de energia elétrica e cria o sistema de compensação de energia elétrica, que permite ao consumidor instalar pequenos geradores em sua unidade consumidora e trocar energia com a distribuidora local.

A Resolução 482 foi revista em novembro de 2015 e, na época, estimou-se que, no ano de 2024, mais de 1,2 milhão de consumidores passem a produzir sua própria energia, o equivalente a 4,5 gigawatts (GW) de potência instalada.

A resolução autoriza o uso de qualquer fonte renovável, além da cogeração qualificada, denominando-se microgeração distribuída a central geradora com potência instalada de até 75 kW e minigeração distribuída, aquela com potência acima de 75 kW e menor ou igual a 5 megawatt (MW), conectadas à rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras.

Um dos pontos mais positivos da geração pelo consumidor é a possibilidade de gerar crédito. Na prática, quando a quantidade de energia gerada em determinado mês for superior à energia consumida, o consumidor fica com créditos que podem ser utilizados para diminuir a fatura dos meses seguintes.

O prazo de validade dos créditos é de 60 meses e eles podem ser usados também para abater o consumo de unidades consumidoras do mesmo titular, situadas em outro local, desde que na área de atendimento de uma mesma distribuidora. Esse tipo de utilização dos créditos é chamado de ‘autoconsumo remoto’.

Um cliente poderá criar uma geração própria em uma região e se beneficiar dos créditos em outra área. Em 2014, a Honda inaugurou, no litoral norte gaúcho, seu primeiro parque eólico no mundo, com capacidade para fornecimento de 95 mil MW de energia elétrica ao ano, o equivalente ao consumo de cidades de aproximadamente 35 mil habitantes. O projeto de autogeração equivale à demanda da fábrica de automóveis da empresa em Sumaré, no interior de São Paulo. A energia produzida no Rio Grande do Sul é colocada no Sistema Interligado Nacional (SIN), e a Honda utiliza a quantidade equivalente em Sumaré.

No caso de condomínios, a energia gerada pode ser repartida entre os condôminos em porcentagens definidas pelos próprios consumidores. Existe, ainda, a ‘geração compartilhada’, que possibilita diversos interessados se unirem em um consórcio ou em uma cooperativa, instalarem uma micro ou minigeração distribuída e utilizarem a energia gerada para redução das faturas.

Para instalar um sistema de microgeração ou minigeração, é preciso apresentar um projeto e orçamento, junto a empresas que implantam os sistemas. Após isso, é preciso apresentar o projeto na concessionária de energia, que vai analisar o pedido e liberar a implantação.

Em quatro anos, sistema recebeu 7 mil instalações

Em quatro anos, o número de conexões de micro e minigeração de energia superou 7 mil instalações, em todo o País, de acordo com os dados da agência reguladora.

O número cresceu de quatro conexões registradas em dezembro de 2012 para 7.658 ligações registradas na Aneel em 25 janeiro de 2017, o que representa uma potência instalada de 75.071,09 kW – suficiente para abastecer até 60 mil moradias.

A fonte mais utilizada pelos consumidores-geradores é a solar com 7.568 adesões, seguida da energia eólica com 45 instalações. O Estado com o maior número de micro e minigeradores é Minas Gerais (1.644 conexões), seguido de São Paulo (1.370) e Rio Grande do Sul (782).

Desde janeiro deste ano, os consumidores podem fazer a solicitação para conectar a micro ou minigeração à rede da distribuidora e acompanhar o andamento de seu pedido junto à distribuidora pela internet, segundo a Aneel. O prazo total para a distribuidora conectar usinas de até 75 kW é de 34 dias.