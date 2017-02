Setor de serviços no Amazonas caiu mais que o dobro do País, em 2016

Para o IBGE, esse foi o segundo pior desempenho entre as Unidades da Federação, atrás apenas do Amapá

Foto: Arquivo/D24am

Manaus - O volume de serviços no Amazonas, em 2016, acumulou uma perda de 13,8%, em comparação com 2015, mais que o dobro da média nacional que recuou 5%. Segundo a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), esse foi o segundo pior desempenho dentre as Unidades da Federação, atrás apenas do Amapá onde o setor recuou 15%.

Em dezembro, o setor registrou queda de 6,9%, em relação a dezembro de 2015, a menor retração de 2016, porém acima da taxa nacional (-5,7%) com o Amazonas ocupando a 12ª posição.

Frente a novembro do mesmo ano, o volume do setor de serviços do Amazonas apresentou, em dezembro de 2016, um crescimento de 3,4%. O segundo melhor índice de 2016, atrás apenas do mês de novembro que marcou crescimento de 5,2%. O resultado desse setor no Estado foi melhor do que a taxa nacional (0,6%) e o terceiro maior, atrás apenas do Espírito Santo (4,4%) e Ceará (4,3%).

A receita nominal do Amazonas acumulada em 2016 caiu 10,8%, em comparação com o ano de 2015, já descontada a inflação do período, deixando o Amazonas com a segunda maior queda dentre as unidades da federação atrás apenas do Amapá (-13,5%).

O setor também registrou, em dezembro de 2016, queda de 5,5% da receita nominal dos serviços em relação ao mesmo mês de 2015, a menor queda de 2016. Esse resultado foi pior do que o índice nacional (-1,5%) e colocou o estado na 14ª posição.