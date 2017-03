TCE suspende seleção simplificada para cargo de professor, em Coari

De acordo com TCE, último concurso de Coari foi há mais de dez anos. Foto: Reprodução/Aleam

Manaus - O Tribunal de Contas do Estado (TCE) suspendeu o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de 488 professores da Prefeitura Municipal de Coari, município distante 363 quilômetros a oeste de Manaus. O relator da representação com pedido de medida cautelar e de sustação dos atos de contratação temporária da seleção, publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCE na quinta-feira (9), é o conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva.

A representação foi apresentada pela Secretaria de Controle Externo (Secex) que alega “constante realização de processos seletivos simplificados, para cargos efetivos da educação há mais de 10 anos, onde o último concurso público da área ocorreu em 2005”, aponta o documento.

De acordo com o relator, a Prefeitura de Coari vem repetidamente utilizando o instituto da contratação temporária em situação onde o mesmo não cabe, para não realizar concurso público.

A Prefeitura de Coari tem cinco dias para apresentar os documentos e justificativas quanto aos argumentos apresentados.

O representante da Prefeitura de Coari em Manaus, João Paulo Jacob, afirma que assim que receberem o comunicado do TCE vão procurar o órgão para tentar sanar as irregularidades apontadas para se adaptar conforme a lei. “Não há condições de realizar concurso público para preencher as vagas de professores sem penalizar as crianças que vão ficar sem professores suficientes. Vamos tentar um entendimento com o tribunal”, disse. Segundo o representante do município, são aproximadamente 12 mil alunos.

Seleção

O PSS da Prefeitura de Coari abriu 488 oportunidades, sendo 118 para a zona urbana e 370 para zona rural, em cargos de nível superior como Professor Educação Infantil; Professor Ensino Fundamental Anos Iniciais; Professor Ensino Fundamental Anos Finais; Educação de Jovens e Adultos; e Professor de Língua Portuguesa.

Também foram criadas vagas para: Professor de Matemática; Professor de Ciências; Professor de História; Professor de Geografia; Professor de Artes; Professor de Ensino Religioso; Educação Especial; Professor de Língua Estrangeira Moderna; e Professor de Educação Física.

Os salários oferecidos chegam até R$ 1.948,54, para o cumprimento de cargas horárias de 20 horas semanais. A seleção é feita mediante provas de títulos e comprovação de experiência profissional.