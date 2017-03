Tarifa de energia no Amazonas terá desconto de 5,05%, diz Aneel

A Aneel informou que a redução na tarifa poderá levar até dois meses. Foto: Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Manaus - A concessionária Amazonas Distribuidora Energia (AME) terá que repassar os consumidores do Estado o desconto de 5,05% na fatura dos serviço no mês de abril, de acordo com a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que aprovou o processo extraordinário de ajuste na tarifa das distribuidoras de energia elétrica. O objetivo é reverter os efeitos da inclusão da parcela do Encargo de Energia de Reserva (EER) correspondente à contratação da usina de Angra 3 no ano de 2016.

De acordo com a Aneel, o procedimento tem duas etapas. Na primeira, durante o mês de abril, a tarifa será reduzida para reverter os valores de Angra 3 incluídos desde o processo tarifário anterior e, ao mesmo tempo, deixará de considerar o custo futuro do EER dessa usina. Na segunda etapa, que começa em 1º de maio e permanece até o próximo processo tarifário de cada distribuidora, a tarifa apenas deixará de incluir o EER de Angra 3.

Segundo a agência, o efeito prático dessa reversão é o deslocamento da parcela de EER referente à usina de Angra 3, isto é, em vez de o componente ser capturado pelos consumidores em 12 parcelas (com a remuneração pela Selic) a partir do processo tarifário de cada distribuidora, esse movimento fará a reversão em um único mês. A percepção da redução tarifária nas faturas dos consumidores se dará de acordo com os ciclos de leitura e faturamento de cada um, podendo levar até dois meses para se completar.

A Agência também determinou que as distribuidoras incluam texto padronizado nas faturas de abril e maio de 2017 de modo a informar os consumidores sobre o processo de ajuste para reversão do Encargo de Energia de Reserva.