TJAM suspende ações contra construtoras para unificar decisões

Manaus - O Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) suspendeu a tramitação de processos movidos por clientes de construtoras sobre validade da cláusula de tolerância, congelamento do saldo devedor e incidência de dano moral por atraso da obra. A decisão visa unificar entendimentos diferentes em decisões nas Câmaras Isoladas quanto a esses tópicos, até elaboração de súmula a respeito do assunto.

Por maioria de votos, os desembargadores admitiram um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) em relação a essas três questões presentes em vária ações e acataram o voto do relator, desembargador Ari Jorge Moutinho da Costa, no julgamento do processo nº 0005477-60.2016.8.04.0000.

Com o julgamento da última terça-feira, as questões relativas à validade da cláusula contratual de tolerância (que viabiliza a prorrogação do prazo final de entrega da obra por mais 180 dias), ao congelamento do saldo devedor entre a data que a obra deveria ser entregue e a efetiva disponibilização ao consumidor, e ao dano moral em decorrência do atraso na entrega da obra, serão discutidas a fim de que se chegue a um entendimento uniforme antes dos julgamentos.

O procedimento prevê que pessoas e órgãos com interesse na controvérsia sejam intimadas para apresentar seu entendimento e, depois da discussão, os membros do TJAM farão uma votação que resultará em uma súmula (tese jurídica) para aplicar aos processos.

Diante da instauração ficam suspensos os processos pendentes de julgamento em 1º e 2º graus. Em relação a outros pedidos, os processos devem seguir normalmente nos juízos em que tramitam, de acordo com o relator.