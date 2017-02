FGTS: trabalhadores aproveitam horário antecipado em agências para tirar dúvidas

Trabalhadores foram buscar informações sobre as contas inativas na manhã desta quarta. Foto: Sandro Pereira

Manaus - Trabalhadores de Manaus aproveitaram a antecipação do horário de atendimento da Caixa Econômica para buscar informações sobre o saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Na terça-feira (14), a Caixa divulgou o calendário oficial para o saque das contas inativas.

Entre esta quarta (15) e sexta-feira (17), as agências da Caixa ampliarão o horário de atendimento, abrindo às 8h e fechando às 16h. A mudança, que também inclui abertura das agências em determinados sábados, é para facilitar o acesso dos trabalhadores a informações sobre o FGTS.

A operadora de caixa Gisele Magalhães, 27, procurou uma agência da Caixa logo cedo. Às 7h45, Gisele aguardava a abertura da agência para se informar sobre os recursos aos quais ela tem direito. Faltam informações no sistema da Caixa para que Gisele tenha acesso aos recursos, em abril, seguindo o cronograma do banco.

"Eu trouxe só o RG e o Cartão do Cidadão, mas no sistema não consta a data que fui desligada. Terei que trazer a carteira de trabalho pra eles inserirem a data no sistema", disse Gisele. Quando puder receber os R$ 1,6 mil a que tem direito, a operadora de caixa pretende guardar na poupança.

Com o pintor Wallace Souza, 29, ocorreu o mesmo problema. Ele também vai precisar trazer a carteira de trabalho, que tem a data em que foi desligado, para receber o saldo de sua conta inativa. O pintor ainda não sabe quanto tem direito a receber, mas está contente. "Sendo pouco ou não, já serve", afirmou, descontraído.

O pedreiro Irailson Adão, 34, também foi cedo à Caixa para pedir informações sobre sua conta inativa. Ao ver que tem duas contas, sendo uma delas no valor de R$ 421, ficou feliz. "Acho muito bom o valor. Como já quitei as dívidas, vou usar pras coisas básicas mesmo", contou Irailson, que vai receber o saldo em maio.

Sábados

As agências abrirão em determinados sábados para o atendimento exclusivo a pessoas que querem informações sobre as contas inativas. Em Manaus, 20 agências vão abrir neste sábado (18). O atendimento será das 9h às 15h.

Nos sábados 11 de março, 13 de maio, 17 de maio e 15 de julho também haverá abertura de agências para atendimento relacionado às contas inativas. Em abril, não haverá atendimento especial no sábado.

Confira as agências que abrirão neste sábado em Manaus:

Vitória-Regia: Rua Barroso, 101, Centro

Praça 14: Rua Leonardo Malcher, 1862, Centro

Teatro Amazonas: Rua José Clemente, 420, Centro

Educandos: Avenida Leopoldo Peres, 1034, Educandos

Educandos Shopping São José: Alameda Cosme Ferreira, 8047, Aleixo

Leste Manauara: Avenida Autaz Mirim, 9118, Jorge Teixeira

Aleixo: Avenida André Araújo, 243, Adrianópolis

Encontro das Águas: Avenida Autaz Mirim, 282, quadra 16, Tancredo Neves

Parque Dez: Rua do Comércio, 288, Conjunto Castelo Branco, Parque Dez

Amazonas Shopping: Avenida Djalma Batista, 482, loja 125 A/B, Chapada

Rio Amazonas: Avenida João Valério, 333, Nossa Senhora das Graças

Cidade Nova: Rua Flórida, 194, Cidade Nova

Manoa: Avenida Margarita, s/n, Cidade Nova

Norte Manauara: Avenida Margarita, s/n, Cidade Nova

Franceses: Avenida Desembargador João Machado, 15, quadra 7, Alvorada

Compensa: Avenida Brasil, 2668, Compensa

Raiz: Avenida Silves, 366, Raiz

Boulevard: Avenida Álvaro Botelho Maia, 1109, Nossa Senhora das Graças

Carvalho Leal: Avenida Carvalho Leal, 1259, Cachoeirinha

Japiim: Avenida General Rodrigo Otávio, s/n, Japiim